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كارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء

فيما طالب الأهالي بسرعة التحرك ومعالجة الوضع.. صعق أو غرق أو بعوض

في ممارسة محفوفة بالموت، رصدت "سبق" عدداً من الأطفال يمارسون هواية السباحة وسط مستنقع خلفته الأمطار التي هطلت على مركز عمق شمال غرب عسير يعبر وسطه كيبل كهرباء به عدة توصيلات، ما ينذر بكارثة وخطر كبير على أرواح الأطفال وعابري المكان.

وفي الوقت الذي استنكر فيه السكان الوضع، طالبوا الجهة المعنية بالأمر، بسرعة معالجة الوضع القائم وحماية أرواح أبنائهم؛ مما قد ينتج عن ذلك من حالات صعق كهربائي -لا سمح الله- فضلاً عن خطر تلك المستنقعات وما قد تتسبب فيه من حالات غرق وانتشار للبعوض والحشرات.

عسير مستنقع بعسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء
سبق

في ممارسة محفوفة بالموت، رصدت "سبق" عدداً من الأطفال يمارسون هواية السباحة وسط مستنقع خلفته الأمطار التي هطلت على مركز عمق شمال غرب عسير يعبر وسطه كيبل كهرباء به عدة توصيلات، ما ينذر بكارثة وخطر كبير على أرواح الأطفال وعابري المكان.

وفي الوقت الذي استنكر فيه السكان الوضع، طالبوا الجهة المعنية بالأمر، بسرعة معالجة الوضع القائم وحماية أرواح أبنائهم؛ مما قد ينتج عن ذلك من حالات صعق كهربائي -لا سمح الله- فضلاً عن خطر تلك المستنقعات وما قد تتسبب فيه من حالات غرق وانتشار للبعوض والحشرات.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
12:33 PM

كارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء

فيما طالب الأهالي بسرعة التحرك ومعالجة الوضع.. صعق أو غرق أو بعوض

A A A
محمد طيران - عسير
10
8,044

في ممارسة محفوفة بالموت، رصدت "سبق" عدداً من الأطفال يمارسون هواية السباحة وسط مستنقع خلفته الأمطار التي هطلت على مركز عمق شمال غرب عسير يعبر وسطه كيبل كهرباء به عدة توصيلات، ما ينذر بكارثة وخطر كبير على أرواح الأطفال وعابري المكان.

وفي الوقت الذي استنكر فيه السكان الوضع، طالبوا الجهة المعنية بالأمر، بسرعة معالجة الوضع القائم وحماية أرواح أبنائهم؛ مما قد ينتج عن ذلك من حالات صعق كهربائي -لا سمح الله- فضلاً عن خطر تلك المستنقعات وما قد تتسبب فيه من حالات غرق وانتشار للبعوض والحشرات.

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