سجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و12662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً ..أشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2854951 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 49824 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.
إسبانيا تسجل 126 وفاة و12662 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغت 2854951 والوفيات 49824 شخصًا
سجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و12662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً ..أشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2854951 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 49824 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.
سجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و12662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
إسبانيا تسجل 126 وفاة و12662 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغت 2854951 والوفيات 49824 شخصًا
سجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و12662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً ..أشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2854951 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 49824 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.