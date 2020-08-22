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بعد إسقاطه للاتحاد .. الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة الطاولة

حقق النادي الأهلي لقب الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة 2020 بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الاتحاد بنتيجة 3- 2 تحت أنظار رئيس مجلس إدارة النادي عبد الإله مؤمنة في اللقاء الذي أُقيم في صالة الأمير خالد بن عبد الله للألعاب المختلفة بالنادي الأهلي.

وحل الأهلي أولاً برصيد 33 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيًا برصيد 31 نقطة، وجاء نادي الصواري ثالثًا برصيد 22 نقطة.

والتقى في المباراة الأولى اللاعب عبدالعزيز العباد من نادي الاتحاد مع اللاعب خالد الشريف من النادي الأهلي وانتهت المباراة بفوز العباد بنتيجة 3 / 2، فيما التقى في المباراة الثانية اللاعب علي الخضراوي من نادي الأهلي مع اللاعب رعد الشريف من نادي الاتحاد وانتهت المباراة بنتيجة 3 /0 للاعب علي الخضراوي، وفي المباراة الثالثة فاز لاعب نادي الاتحاد محمد الشريف على لاعب نادي الأهلي نايف الجدعي بنتيجة 3 / 2، وفي المباراة الرابعة فاز اللاعب علي الخضراوي على اللاعب عبدالعزيز العباد بنتيجة 3 / 1، وفي المباراة الفاصلة فاز اللاعب خالد الشريف من نادي الأهلي على اللاعب رعد الشريف من نادي الاتحاد بنتيجة 3 / 0.

كما توج نادي الهلال ببطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة وجاء أحد ثانيًا وحل نادي الهداية ثالثًا.

كما توج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز لمرحلة الشباب وجاء نادي مضر ثانيًا وجاء نادي الوطني بالمركز الثالث، وحقق بطولة الدوري الممتاز لمرحلة الناشئين، وجاء نادي الفتح ثانيًا وحل نادي الوطني بالمركز الثالث.

وعقب نهاية المنافسات توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد العزيز السعيد الأندية الفائزة في الدوري العام لكرة الطاولة.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد إسقاطه للاتحاد .. الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة الطاولة
سبق

حقق النادي الأهلي لقب الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة 2020 بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الاتحاد بنتيجة 3- 2 تحت أنظار رئيس مجلس إدارة النادي عبد الإله مؤمنة في اللقاء الذي أُقيم في صالة الأمير خالد بن عبد الله للألعاب المختلفة بالنادي الأهلي.

وحل الأهلي أولاً برصيد 33 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيًا برصيد 31 نقطة، وجاء نادي الصواري ثالثًا برصيد 22 نقطة.

والتقى في المباراة الأولى اللاعب عبدالعزيز العباد من نادي الاتحاد مع اللاعب خالد الشريف من النادي الأهلي وانتهت المباراة بفوز العباد بنتيجة 3 / 2، فيما التقى في المباراة الثانية اللاعب علي الخضراوي من نادي الأهلي مع اللاعب رعد الشريف من نادي الاتحاد وانتهت المباراة بنتيجة 3 /0 للاعب علي الخضراوي، وفي المباراة الثالثة فاز لاعب نادي الاتحاد محمد الشريف على لاعب نادي الأهلي نايف الجدعي بنتيجة 3 / 2، وفي المباراة الرابعة فاز اللاعب علي الخضراوي على اللاعب عبدالعزيز العباد بنتيجة 3 / 1، وفي المباراة الفاصلة فاز اللاعب خالد الشريف من نادي الأهلي على اللاعب رعد الشريف من نادي الاتحاد بنتيجة 3 / 0.

كما توج نادي الهلال ببطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة وجاء أحد ثانيًا وحل نادي الهداية ثالثًا.

كما توج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز لمرحلة الشباب وجاء نادي مضر ثانيًا وجاء نادي الوطني بالمركز الثالث، وحقق بطولة الدوري الممتاز لمرحلة الناشئين، وجاء نادي الفتح ثانيًا وحل نادي الوطني بالمركز الثالث.

وعقب نهاية المنافسات توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد العزيز السعيد الأندية الفائزة في الدوري العام لكرة الطاولة.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
09:09 PM

بعد إسقاطه للاتحاد .. الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة الطاولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حقق النادي الأهلي لقب الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة 2020 بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الاتحاد بنتيجة 3- 2 تحت أنظار رئيس مجلس إدارة النادي عبد الإله مؤمنة في اللقاء الذي أُقيم في صالة الأمير خالد بن عبد الله للألعاب المختلفة بالنادي الأهلي.

وحل الأهلي أولاً برصيد 33 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيًا برصيد 31 نقطة، وجاء نادي الصواري ثالثًا برصيد 22 نقطة.

والتقى في المباراة الأولى اللاعب عبدالعزيز العباد من نادي الاتحاد مع اللاعب خالد الشريف من النادي الأهلي وانتهت المباراة بفوز العباد بنتيجة 3 / 2، فيما التقى في المباراة الثانية اللاعب علي الخضراوي من نادي الأهلي مع اللاعب رعد الشريف من نادي الاتحاد وانتهت المباراة بنتيجة 3 /0 للاعب علي الخضراوي، وفي المباراة الثالثة فاز لاعب نادي الاتحاد محمد الشريف على لاعب نادي الأهلي نايف الجدعي بنتيجة 3 / 2، وفي المباراة الرابعة فاز اللاعب علي الخضراوي على اللاعب عبدالعزيز العباد بنتيجة 3 / 1، وفي المباراة الفاصلة فاز اللاعب خالد الشريف من نادي الأهلي على اللاعب رعد الشريف من نادي الاتحاد بنتيجة 3 / 0.

كما توج نادي الهلال ببطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة وجاء أحد ثانيًا وحل نادي الهداية ثالثًا.

كما توج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز لمرحلة الشباب وجاء نادي مضر ثانيًا وجاء نادي الوطني بالمركز الثالث، وحقق بطولة الدوري الممتاز لمرحلة الناشئين، وجاء نادي الفتح ثانيًا وحل نادي الوطني بالمركز الثالث.

وعقب نهاية المنافسات توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد العزيز السعيد الأندية الفائزة في الدوري العام لكرة الطاولة.

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