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بالفيديو.."آل الشيخ" لرجال الأمن: دعاؤنا لكم.. وسنحتفل جميعًا بتتويجكم بإذن الله

وزير "الإسلامية" يشيد بجهودهم في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجهود رجال الأمن الذين يباشرن قرار منع التجول في مناطق السعودية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، مشيدًا بتفانيهم وتضحياتهم للحافظ على حماية أرواح الناس وضبط الأمن.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو، بثه حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة تويتر، قال فيه: أشكر رجال الأمن الذين يعملون ليل نهار لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم. مضيفًا بأن هذه الأعمال الجبارة التي يمارسونها تتواكب مع الأحداث التي نعيشها، من خلال ضبط الناس، ودفعهم دفعًا إلى ما ينفعهم، وينجيهم من هذا الوباء الخطير.

وأشار "آل الشيخ" أن رجال الأمن يضحون بأنفسهم وبأوقاتهم وصحتهم، ويعملون ليل نهار للحفاظ على هذا الوطن وأبناء هذا الوطن والمقيمين فيه. موجهًا الشكر والثناء لرجال الأمن قائلاً: قلوبنا معكم، ودعاؤنا لكم. سنحتفل جميعًا بتتويجكم -إن شاء الله- بالدعاء لله –سبحانه وتعالى- أن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

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بالفيديو.."آل الشيخ" لرجال الأمن: دعاؤنا لكم.. وسنحتفل جميعًا بتتويجكم بإذن الله
سبق

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجهود رجال الأمن الذين يباشرن قرار منع التجول في مناطق السعودية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، مشيدًا بتفانيهم وتضحياتهم للحافظ على حماية أرواح الناس وضبط الأمن.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو، بثه حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة تويتر، قال فيه: أشكر رجال الأمن الذين يعملون ليل نهار لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم. مضيفًا بأن هذه الأعمال الجبارة التي يمارسونها تتواكب مع الأحداث التي نعيشها، من خلال ضبط الناس، ودفعهم دفعًا إلى ما ينفعهم، وينجيهم من هذا الوباء الخطير.

وأشار "آل الشيخ" أن رجال الأمن يضحون بأنفسهم وبأوقاتهم وصحتهم، ويعملون ليل نهار للحفاظ على هذا الوطن وأبناء هذا الوطن والمقيمين فيه. موجهًا الشكر والثناء لرجال الأمن قائلاً: قلوبنا معكم، ودعاؤنا لكم. سنحتفل جميعًا بتتويجكم -إن شاء الله- بالدعاء لله –سبحانه وتعالى- أن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:47 AM

بالفيديو.."آل الشيخ" لرجال الأمن: دعاؤنا لكم.. وسنحتفل جميعًا بتتويجكم بإذن الله

وزير "الإسلامية" يشيد بجهودهم في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,284

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجهود رجال الأمن الذين يباشرن قرار منع التجول في مناطق السعودية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، مشيدًا بتفانيهم وتضحياتهم للحافظ على حماية أرواح الناس وضبط الأمن.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو، بثه حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة تويتر، قال فيه: أشكر رجال الأمن الذين يعملون ليل نهار لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم. مضيفًا بأن هذه الأعمال الجبارة التي يمارسونها تتواكب مع الأحداث التي نعيشها، من خلال ضبط الناس، ودفعهم دفعًا إلى ما ينفعهم، وينجيهم من هذا الوباء الخطير.

وأشار "آل الشيخ" أن رجال الأمن يضحون بأنفسهم وبأوقاتهم وصحتهم، ويعملون ليل نهار للحفاظ على هذا الوطن وأبناء هذا الوطن والمقيمين فيه. موجهًا الشكر والثناء لرجال الأمن قائلاً: قلوبنا معكم، ودعاؤنا لكم. سنحتفل جميعًا بتتويجكم -إن شاء الله- بالدعاء لله –سبحانه وتعالى- أن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

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