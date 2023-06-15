النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد غيبوبتها واستدعاء والدها.. "معنّف زوجته" إلى السجن العام بجازان

علاج بمستشفى الدرب واهتمام كبير من مسؤولي المحافظة ومغادرة إلى مكة

أحالت الجهات المعنية، مقيماً تسبب في تعنيف زوجته وهما من جنسية آسيوية ودخولها غيبوبة مؤقتة، إلى السجن العام؛ وذلك بعد تسجيل أقوال الطرفين في القضية، فيما غادرت المرأة إلى مكة مع والدها لاستكمال علاجها.

وحظيت المرأة على علاج من مستشفى الدرب العام واهتمام كبير من مسؤولي المحافظة ورئيس مركز شرطة الشقيق وشيوخ وأعيان ورجال أعمال وأهالي الشقيق وتم إسكانها وتوفير كافة احتياجاتها والاهتمام بوضعها الصحي حتى مغادرتها، في مبادرة وتفاعل سريع منهم عندما علموا بحالتها ودخولها غيبوبة مؤقتة أثناء التعنيف ومن ثم فاقت منها بعد أيام عدة.

وكانت قد كشفت مصادر "سبق"، أن الجهات المعنية استدعت ولي أمر المعنّفة وهي أم لثلاثة أبناء، وقدم من مكة المكرّمة لاستكمال الإجراءات والبقاء مع ابنته حتى انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيقات في التهم الموجهة للزوج، وألزم الأب بأن تكون الزوجة المعنّفة تحت مسؤوليته، قبل أن يغادروا إلى مكة لاستكمال العلاج.

وكانت قد أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، وافدًا آسيويًّا، بتهمة تعنيف زوجته، وبدأت في الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

الجهات الأمنية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد غيبوبتها واستدعاء والدها.. "معنّف زوجته" إلى السجن العام بجازان
سبق

أحالت الجهات المعنية، مقيماً تسبب في تعنيف زوجته وهما من جنسية آسيوية ودخولها غيبوبة مؤقتة، إلى السجن العام؛ وذلك بعد تسجيل أقوال الطرفين في القضية، فيما غادرت المرأة إلى مكة مع والدها لاستكمال علاجها.

وحظيت المرأة على علاج من مستشفى الدرب العام واهتمام كبير من مسؤولي المحافظة ورئيس مركز شرطة الشقيق وشيوخ وأعيان ورجال أعمال وأهالي الشقيق وتم إسكانها وتوفير كافة احتياجاتها والاهتمام بوضعها الصحي حتى مغادرتها، في مبادرة وتفاعل سريع منهم عندما علموا بحالتها ودخولها غيبوبة مؤقتة أثناء التعنيف ومن ثم فاقت منها بعد أيام عدة.

وكانت قد كشفت مصادر "سبق"، أن الجهات المعنية استدعت ولي أمر المعنّفة وهي أم لثلاثة أبناء، وقدم من مكة المكرّمة لاستكمال الإجراءات والبقاء مع ابنته حتى انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيقات في التهم الموجهة للزوج، وألزم الأب بأن تكون الزوجة المعنّفة تحت مسؤوليته، قبل أن يغادروا إلى مكة لاستكمال العلاج.

وكانت قد أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، وافدًا آسيويًّا، بتهمة تعنيف زوجته، وبدأت في الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:48 AM

بعد غيبوبتها واستدعاء والدها.. "معنّف زوجته" إلى السجن العام بجازان

علاج بمستشفى الدرب واهتمام كبير من مسؤولي المحافظة ومغادرة إلى مكة

A A A
محمد المواسي - جازان
7
13,111

أحالت الجهات المعنية، مقيماً تسبب في تعنيف زوجته وهما من جنسية آسيوية ودخولها غيبوبة مؤقتة، إلى السجن العام؛ وذلك بعد تسجيل أقوال الطرفين في القضية، فيما غادرت المرأة إلى مكة مع والدها لاستكمال علاجها.

وحظيت المرأة على علاج من مستشفى الدرب العام واهتمام كبير من مسؤولي المحافظة ورئيس مركز شرطة الشقيق وشيوخ وأعيان ورجال أعمال وأهالي الشقيق وتم إسكانها وتوفير كافة احتياجاتها والاهتمام بوضعها الصحي حتى مغادرتها، في مبادرة وتفاعل سريع منهم عندما علموا بحالتها ودخولها غيبوبة مؤقتة أثناء التعنيف ومن ثم فاقت منها بعد أيام عدة.

وكانت قد كشفت مصادر "سبق"، أن الجهات المعنية استدعت ولي أمر المعنّفة وهي أم لثلاثة أبناء، وقدم من مكة المكرّمة لاستكمال الإجراءات والبقاء مع ابنته حتى انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيقات في التهم الموجهة للزوج، وألزم الأب بأن تكون الزوجة المعنّفة تحت مسؤوليته، قبل أن يغادروا إلى مكة لاستكمال العلاج.

وكانت قد أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، وافدًا آسيويًّا، بتهمة تعنيف زوجته، وبدأت في الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,700
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,235

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة