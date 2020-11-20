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"آل حماد": ملك الحزم والعزم قامة تاريخية فارعة

أكد أن السياسة الدولية تُنصت لخادم الحرمين

قال الكاتب الصحفي سعد بن عبدالله آل حماد، في كلمته بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: إن السياسة الدولية تنصت لحزم وعزم خادم الحرمين؛ فيما يتطلع شعبه والعرب والمسلمون ومحبو السلام دومًا لمآلات ونتاج السياسية الحازمة المتفردة.

وأضاف "آل حماد": أينما تولِّ وجهك تجد آثار هذه السياسة الحكيمة والرؤية الرشيدة لهذا الملك الفذ.

وأردف في كلمته التي نشرتها صحيفة "الرياض": نحن اليوم نحتفل بالذكرى السادسة لمبايعته ملكًا للمملكة العربية السعودية، ونستحضر بعضًا من منجزات جهوده الكبيرة التي حققها خلال هذه السنوات من نجاحات للارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرفعة والحرص على رفاهية مواطنيه؛ حتى أضحت بلادنا في مصافّ الدول المتقدمة من حيث رفاهية المواطن، الذي كان ولا يزال المستهدف الأول في كل الخطط والاستراتيجيات التي انطلقت مع انطلاق عهده الزاهر الميمون، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، والتي جاءت من أجل استشراف المستقبل لهذا البلد والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقًا وولوجًا نحو فضاءات أوسع لمصادر الدخل، ولا يغيب عنا التمكين المستحق للمرأة السعودية لتشارك الرجل في بناء الوطن، لتنطلق المرأة السعودية وتشمر عن سواعدها مشاركةً في مشاريع التنمية والنهضة الوطنية بكل همة واقتدار؛ مما جعلها تنال الثقة على المستوى الوطني والدولي معًا.

وقال "آل حماد": على الصعيد العالمي وفي مسارات صُنع القرار الدولي والإقليمي؛ فقد شهدت المملكة العربية السعودية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، المزيد من الرفعة والمكانة السياسية؛ حيث أضحت الرياض قبلة لصناع القرار السياسي والإقليمي الذين ينشدون صوت الحكمة ورشد صنع القرار؛ وفقًا للسياسة الخارجية الحصيفة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة بقيادة ملكنا المفدى.

واختتم بالقول: ها نحن نستقبل هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، مجددين الولاء والطاعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، ونؤكد وقوفنا صفًّا واحدًا خلف قيادتنا الرشيدة، وما تسعى إليه من خلال جهودها المشهودة لإرساء مستقبل سعودي شامخ تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل تؤسسه الهمم وسواعد أبناء الوطن، وتلاحم الشعب ووفاؤه لقيادته حبًّا وولاءً وقناعة.

الكاتب الصحفي سعد بن عبدالله آل حماد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل حماد": ملك الحزم والعزم قامة تاريخية فارعة
سبق

قال الكاتب الصحفي سعد بن عبدالله آل حماد، في كلمته بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: إن السياسة الدولية تنصت لحزم وعزم خادم الحرمين؛ فيما يتطلع شعبه والعرب والمسلمون ومحبو السلام دومًا لمآلات ونتاج السياسية الحازمة المتفردة.

وأضاف "آل حماد": أينما تولِّ وجهك تجد آثار هذه السياسة الحكيمة والرؤية الرشيدة لهذا الملك الفذ.

وأردف في كلمته التي نشرتها صحيفة "الرياض": نحن اليوم نحتفل بالذكرى السادسة لمبايعته ملكًا للمملكة العربية السعودية، ونستحضر بعضًا من منجزات جهوده الكبيرة التي حققها خلال هذه السنوات من نجاحات للارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرفعة والحرص على رفاهية مواطنيه؛ حتى أضحت بلادنا في مصافّ الدول المتقدمة من حيث رفاهية المواطن، الذي كان ولا يزال المستهدف الأول في كل الخطط والاستراتيجيات التي انطلقت مع انطلاق عهده الزاهر الميمون، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، والتي جاءت من أجل استشراف المستقبل لهذا البلد والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقًا وولوجًا نحو فضاءات أوسع لمصادر الدخل، ولا يغيب عنا التمكين المستحق للمرأة السعودية لتشارك الرجل في بناء الوطن، لتنطلق المرأة السعودية وتشمر عن سواعدها مشاركةً في مشاريع التنمية والنهضة الوطنية بكل همة واقتدار؛ مما جعلها تنال الثقة على المستوى الوطني والدولي معًا.

وقال "آل حماد": على الصعيد العالمي وفي مسارات صُنع القرار الدولي والإقليمي؛ فقد شهدت المملكة العربية السعودية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، المزيد من الرفعة والمكانة السياسية؛ حيث أضحت الرياض قبلة لصناع القرار السياسي والإقليمي الذين ينشدون صوت الحكمة ورشد صنع القرار؛ وفقًا للسياسة الخارجية الحصيفة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة بقيادة ملكنا المفدى.

واختتم بالقول: ها نحن نستقبل هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، مجددين الولاء والطاعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، ونؤكد وقوفنا صفًّا واحدًا خلف قيادتنا الرشيدة، وما تسعى إليه من خلال جهودها المشهودة لإرساء مستقبل سعودي شامخ تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل تؤسسه الهمم وسواعد أبناء الوطن، وتلاحم الشعب ووفاؤه لقيادته حبًّا وولاءً وقناعة.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
02:51 PM

"آل حماد": ملك الحزم والعزم قامة تاريخية فارعة

أكد أن السياسة الدولية تُنصت لخادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الكاتب الصحفي سعد بن عبدالله آل حماد، في كلمته بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: إن السياسة الدولية تنصت لحزم وعزم خادم الحرمين؛ فيما يتطلع شعبه والعرب والمسلمون ومحبو السلام دومًا لمآلات ونتاج السياسية الحازمة المتفردة.

وأضاف "آل حماد": أينما تولِّ وجهك تجد آثار هذه السياسة الحكيمة والرؤية الرشيدة لهذا الملك الفذ.

وأردف في كلمته التي نشرتها صحيفة "الرياض": نحن اليوم نحتفل بالذكرى السادسة لمبايعته ملكًا للمملكة العربية السعودية، ونستحضر بعضًا من منجزات جهوده الكبيرة التي حققها خلال هذه السنوات من نجاحات للارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرفعة والحرص على رفاهية مواطنيه؛ حتى أضحت بلادنا في مصافّ الدول المتقدمة من حيث رفاهية المواطن، الذي كان ولا يزال المستهدف الأول في كل الخطط والاستراتيجيات التي انطلقت مع انطلاق عهده الزاهر الميمون، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، والتي جاءت من أجل استشراف المستقبل لهذا البلد والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقًا وولوجًا نحو فضاءات أوسع لمصادر الدخل، ولا يغيب عنا التمكين المستحق للمرأة السعودية لتشارك الرجل في بناء الوطن، لتنطلق المرأة السعودية وتشمر عن سواعدها مشاركةً في مشاريع التنمية والنهضة الوطنية بكل همة واقتدار؛ مما جعلها تنال الثقة على المستوى الوطني والدولي معًا.

وقال "آل حماد": على الصعيد العالمي وفي مسارات صُنع القرار الدولي والإقليمي؛ فقد شهدت المملكة العربية السعودية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، المزيد من الرفعة والمكانة السياسية؛ حيث أضحت الرياض قبلة لصناع القرار السياسي والإقليمي الذين ينشدون صوت الحكمة ورشد صنع القرار؛ وفقًا للسياسة الخارجية الحصيفة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة بقيادة ملكنا المفدى.

واختتم بالقول: ها نحن نستقبل هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، مجددين الولاء والطاعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، ونؤكد وقوفنا صفًّا واحدًا خلف قيادتنا الرشيدة، وما تسعى إليه من خلال جهودها المشهودة لإرساء مستقبل سعودي شامخ تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل تؤسسه الهمم وسواعد أبناء الوطن، وتلاحم الشعب ووفاؤه لقيادته حبًّا وولاءً وقناعة.

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