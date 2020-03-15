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"كورونا" يهوي بنسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية

تعقيم مقابض الأبواب والطاولات قبل التصويت

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية، التي تجري اليوم (الأحد) في ظروف استثنائية، بعدما قررت الحكومة رفع تفشي فيروس كورونا إلى المستوى الثالث، بلغت عند منتصف النهار 18.38% مقابل 23.1% في 2014.

وبدأ الفرنسيون بالتصويت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا (السابعة بتوقيت غرينتش) رغم الشلل شبه التام في البلاد، التي باتت إحدى البؤر الأساسية لتفشي فيروس كورونا المستجدّ في أوروبا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ورأت الحكومة أنه لا توجد مخاطر صحية محددة مرتبطة بالانتخابات، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس الماضي إبقاء الاستحقاق في موعده.

وجرى تعقيم مقابض الأبواب والطاولات وغرف العزل قبل بدء التصويت، كما اتُّخِذت إجراءات لتفادي تشكل صفوف انتظار واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص. وتعطى الأولوية في التصويت للمتقدمين في السنّ أو من يعانون من أمراض.

وستغلق صناديق الاقتراع الساعة 18,00 أو 19,00 أو 20,00؛ وفق البلديات.

فرنسا وزارة الداخلية الفرنسية الانتخابات البلدية فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يهوي بنسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية
سبق

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية، التي تجري اليوم (الأحد) في ظروف استثنائية، بعدما قررت الحكومة رفع تفشي فيروس كورونا إلى المستوى الثالث، بلغت عند منتصف النهار 18.38% مقابل 23.1% في 2014.

وبدأ الفرنسيون بالتصويت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا (السابعة بتوقيت غرينتش) رغم الشلل شبه التام في البلاد، التي باتت إحدى البؤر الأساسية لتفشي فيروس كورونا المستجدّ في أوروبا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ورأت الحكومة أنه لا توجد مخاطر صحية محددة مرتبطة بالانتخابات، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس الماضي إبقاء الاستحقاق في موعده.

وجرى تعقيم مقابض الأبواب والطاولات وغرف العزل قبل بدء التصويت، كما اتُّخِذت إجراءات لتفادي تشكل صفوف انتظار واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص. وتعطى الأولوية في التصويت للمتقدمين في السنّ أو من يعانون من أمراض.

وستغلق صناديق الاقتراع الساعة 18,00 أو 19,00 أو 20,00؛ وفق البلديات.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:26 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:25 PM

"كورونا" يهوي بنسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية

تعقيم مقابض الأبواب والطاولات قبل التصويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية، التي تجري اليوم (الأحد) في ظروف استثنائية، بعدما قررت الحكومة رفع تفشي فيروس كورونا إلى المستوى الثالث، بلغت عند منتصف النهار 18.38% مقابل 23.1% في 2014.

وبدأ الفرنسيون بالتصويت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا (السابعة بتوقيت غرينتش) رغم الشلل شبه التام في البلاد، التي باتت إحدى البؤر الأساسية لتفشي فيروس كورونا المستجدّ في أوروبا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ورأت الحكومة أنه لا توجد مخاطر صحية محددة مرتبطة بالانتخابات، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس الماضي إبقاء الاستحقاق في موعده.

وجرى تعقيم مقابض الأبواب والطاولات وغرف العزل قبل بدء التصويت، كما اتُّخِذت إجراءات لتفادي تشكل صفوف انتظار واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص. وتعطى الأولوية في التصويت للمتقدمين في السنّ أو من يعانون من أمراض.

وستغلق صناديق الاقتراع الساعة 18,00 أو 19,00 أو 20,00؛ وفق البلديات.

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