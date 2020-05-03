شاهد من مكة.. حملات رقابية تُصادر وتتلف كميات من الفواكه بسوق الكعكية

تُواصل "الأمانة" تنفيذها مؤكدة حرصها على إبعاد كل ما يشكّل خطرًا على الصحة

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الحملات الرقابية على المباسط في السوق المركزي للخضار والفواكه في الكعكية؛ وذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة"؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تم مصادرة وإتلاف 105 كجم من الفواكه، تم ضبطها في بعض المباسط المخالفة؛ حيث تم إتلافها على الفور وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وتؤكد الأمانة حرصها على مواصلة وتكثيف الأعمال الرقابية؛ للتأكد من سلامة المعروضات باستمرار، ونظامية طرق العرض، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطرًا على الصحة وضمان توفير البيئة المناسبة لتداول الخضروات والفواكه.