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مكة.. إغلاق منشأتين نسائيتين ضمن نطاق بلديتي المعابدة والشوقية

بعد رصد عدة مخالفات.. وتكثيف الرقابة للتأكد من سلامة جميع المعروضات

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة كوادر نسائية مؤهلة في أعمال التفتيش على المنشآت التجارية النسائية، منشأتين نسائيتين ضمن نطاق بلديتي المعابدة والشوقية الفرعيتين؛ لوجود مخالفات في الاشتراطات البلدية تستوجب الإغلاق.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف الرقابة على الأسواق النسائية ومحال التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة؛ للتأكد من سلامة جميع المعروضات، والالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وإغلاق المنشآت المخالفة وتصحيح أوضاع محال التجميل والعمالة النسائية.

أمانة العاصمة المقدسة

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مكة.. إغلاق منشأتين نسائيتين ضمن نطاق بلديتي المعابدة والشوقية
سبق

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة كوادر نسائية مؤهلة في أعمال التفتيش على المنشآت التجارية النسائية، منشأتين نسائيتين ضمن نطاق بلديتي المعابدة والشوقية الفرعيتين؛ لوجود مخالفات في الاشتراطات البلدية تستوجب الإغلاق.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف الرقابة على الأسواق النسائية ومحال التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة؛ للتأكد من سلامة جميع المعروضات، والالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وإغلاق المنشآت المخالفة وتصحيح أوضاع محال التجميل والعمالة النسائية.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
12:00 PM

مكة.. إغلاق منشأتين نسائيتين ضمن نطاق بلديتي المعابدة والشوقية

بعد رصد عدة مخالفات.. وتكثيف الرقابة للتأكد من سلامة جميع المعروضات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة كوادر نسائية مؤهلة في أعمال التفتيش على المنشآت التجارية النسائية، منشأتين نسائيتين ضمن نطاق بلديتي المعابدة والشوقية الفرعيتين؛ لوجود مخالفات في الاشتراطات البلدية تستوجب الإغلاق.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف الرقابة على الأسواق النسائية ومحال التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة؛ للتأكد من سلامة جميع المعروضات، والالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وإغلاق المنشآت المخالفة وتصحيح أوضاع محال التجميل والعمالة النسائية.

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