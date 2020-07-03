خمس وديات تجهز الهلال.. و" كويلار" يصل الرياض

تأهباً لاستئناف الموسم الرياضي

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية في الملعب الرئيس بمقر النادي؛ استعداداً لاستئناف الموسم الرياضي.

واشتملت التدريبات على تمارين لياقية باستخدام الكرة، وتطبيق تدريبات تكنيكية وبدنية وأداء عدد من الجمل الفنية.

من جانب آخر وصل الكولومبي جوستافو كويلار مساء اليوم إلى الرياض.

كما تقرّر أن يبدأ معسكر الفريق الأحد المقبل في مقر النادي، حيث سيخوض خمس وديات استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الرياضي، أمام التعاون والفيحاء والشعلة، وفريقان آخران سيعلن عنهما لاحقاً.

ويشتمل برنامج الفريق الفترة المقبلة على:

الأحد 5 يوليو: بداية المعسكر الإعدادي بمقر النادي

الاثنين 13 يوليو: ودية أمام التعاون بمقر النادي

الجمعة 17 يوليو: ودية تحدد لاحقاً

الأربعاء 22 يوليو: ودية أمام الفيحاء بمقر النادي

الثلاثاء 28 يوليو: وديتان أمام الشعلة وفريق آخر.