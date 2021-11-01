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"فلكية جدة": عطارد قرب السماك الأعزل في سماء الوطن العربي.. الثلاثاء

يفضّل الاستعانة بالمنظار لتحديد الموقع.. ورؤيته ممكنة بالعين المجردة

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 كوكب عطارد بالقرب من نجم السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويفصل بينهما بضعة درجات على قبة السماء.

وقال "أبوزاهرة": كوكب عطارد أصغر كواكب النظام الشمسي والأقرب للشمس يُرصد الآن في سماء الصباح الباكر منذ ظهوره هناك في منتصف أكتوبر الماضي، حيث يشاهد فوق نقطة شروق الشمس خلال الأيام القليلة الأولى من شهر نوفمبر.

وأضاف: بعد ذلك سوف ينخفض عطارد إلى الشفق الأكثر سطوعا، نحو الشمس قبل شروقها، و أحيانًا يصعب تحديد عطارد ولكن بالنسبة للقاطنين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن الأيام الثلاثة الأولى من نوفمبر الجاري توفر فرصة جيدة لرؤية الكوكب.

وأردف: السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني أنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما، ولكن يظهران لنا كنجم واحد؛ بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقاً بنحو 1.900 مرة من الشمس.

وتابع: لو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تُظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل.

وقال "أبوزاهرة": يفضّل الاستعانة بالمنظار لتحديد موقع عطارد فوق موقع شروق الشمس، وبمجرد العثور عليه سيكون من السهل رؤيته بالعين المجردة.

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"فلكية جدة": عطارد قرب السماك الأعزل في سماء الوطن العربي.. الثلاثاء
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 كوكب عطارد بالقرب من نجم السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويفصل بينهما بضعة درجات على قبة السماء.

وقال "أبوزاهرة": كوكب عطارد أصغر كواكب النظام الشمسي والأقرب للشمس يُرصد الآن في سماء الصباح الباكر منذ ظهوره هناك في منتصف أكتوبر الماضي، حيث يشاهد فوق نقطة شروق الشمس خلال الأيام القليلة الأولى من شهر نوفمبر.

وأضاف: بعد ذلك سوف ينخفض عطارد إلى الشفق الأكثر سطوعا، نحو الشمس قبل شروقها، و أحيانًا يصعب تحديد عطارد ولكن بالنسبة للقاطنين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن الأيام الثلاثة الأولى من نوفمبر الجاري توفر فرصة جيدة لرؤية الكوكب.

وأردف: السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني أنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما، ولكن يظهران لنا كنجم واحد؛ بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقاً بنحو 1.900 مرة من الشمس.

وتابع: لو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تُظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل.

وقال "أبوزاهرة": يفضّل الاستعانة بالمنظار لتحديد موقع عطارد فوق موقع شروق الشمس، وبمجرد العثور عليه سيكون من السهل رؤيته بالعين المجردة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
04:47 PM

"فلكية جدة": عطارد قرب السماك الأعزل في سماء الوطن العربي.. الثلاثاء

يفضّل الاستعانة بالمنظار لتحديد الموقع.. ورؤيته ممكنة بالعين المجردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 كوكب عطارد بالقرب من نجم السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويفصل بينهما بضعة درجات على قبة السماء.

وقال "أبوزاهرة": كوكب عطارد أصغر كواكب النظام الشمسي والأقرب للشمس يُرصد الآن في سماء الصباح الباكر منذ ظهوره هناك في منتصف أكتوبر الماضي، حيث يشاهد فوق نقطة شروق الشمس خلال الأيام القليلة الأولى من شهر نوفمبر.

وأضاف: بعد ذلك سوف ينخفض عطارد إلى الشفق الأكثر سطوعا، نحو الشمس قبل شروقها، و أحيانًا يصعب تحديد عطارد ولكن بالنسبة للقاطنين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن الأيام الثلاثة الأولى من نوفمبر الجاري توفر فرصة جيدة لرؤية الكوكب.

وأردف: السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني أنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما، ولكن يظهران لنا كنجم واحد؛ بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقاً بنحو 1.900 مرة من الشمس.

وتابع: لو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تُظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل.

وقال "أبوزاهرة": يفضّل الاستعانة بالمنظار لتحديد موقع عطارد فوق موقع شروق الشمس، وبمجرد العثور عليه سيكون من السهل رؤيته بالعين المجردة.

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