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شرطة الرياض تعلن تفاصيل الإطاحة بالجناة الـ 6 خاطفي "عامل محطة الوقود"

تأكيداً لما نشرته "سبق" .. 4 مواطنين ومقيمان أفغانيان أقرّوا بـ 3 جرائم مماثلة

أطاحت شرطة الرياض بـ 6 متهمين تعرّضوا لوافدٍ يعمل بمحطة الوقود عقب مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تعرُّض الوافد للإركاب بالقوة من قِبل أشخاصٍ مُلثمين وسلب ما بحوزته من إيراداتٍ ومبالغ نقدية، حيث اتضح أن الجناة 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية أقرّوا بارتكابهم تلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعرُّض وافدٍ يعمل بمحطة للوقود للإركاب بالقوة من قِبل أشخاص مُلثمين، وسلب ما بحوزته من إيرادات ومبالغ نقدية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم لتلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

ويأتي إعلان شرطة الرياض تأكيداً لما نشرته "سبق"، أمس، حول الإيقاع بالجناة في الحادثة التي وثّقتها كاميرات المراقبة التي وقعت بتاريخ ١٤٤١/١/١٣هـ، في محطة بحي السعادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تعلن تفاصيل الإطاحة بالجناة الـ 6 خاطفي "عامل محطة الوقود"
سبق

أطاحت شرطة الرياض بـ 6 متهمين تعرّضوا لوافدٍ يعمل بمحطة الوقود عقب مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تعرُّض الوافد للإركاب بالقوة من قِبل أشخاصٍ مُلثمين وسلب ما بحوزته من إيراداتٍ ومبالغ نقدية، حيث اتضح أن الجناة 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية أقرّوا بارتكابهم تلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعرُّض وافدٍ يعمل بمحطة للوقود للإركاب بالقوة من قِبل أشخاص مُلثمين، وسلب ما بحوزته من إيرادات ومبالغ نقدية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم لتلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

ويأتي إعلان شرطة الرياض تأكيداً لما نشرته "سبق"، أمس، حول الإيقاع بالجناة في الحادثة التي وثّقتها كاميرات المراقبة التي وقعت بتاريخ ١٤٤١/١/١٣هـ، في محطة بحي السعادة.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
01:43 PM

شرطة الرياض تعلن تفاصيل الإطاحة بالجناة الـ 6 خاطفي "عامل محطة الوقود"

تأكيداً لما نشرته "سبق" .. 4 مواطنين ومقيمان أفغانيان أقرّوا بـ 3 جرائم مماثلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطاحت شرطة الرياض بـ 6 متهمين تعرّضوا لوافدٍ يعمل بمحطة الوقود عقب مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تعرُّض الوافد للإركاب بالقوة من قِبل أشخاصٍ مُلثمين وسلب ما بحوزته من إيراداتٍ ومبالغ نقدية، حيث اتضح أن الجناة 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية أقرّوا بارتكابهم تلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعرُّض وافدٍ يعمل بمحطة للوقود للإركاب بالقوة من قِبل أشخاص مُلثمين، وسلب ما بحوزته من إيرادات ومبالغ نقدية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم لتلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

ويأتي إعلان شرطة الرياض تأكيداً لما نشرته "سبق"، أمس، حول الإيقاع بالجناة في الحادثة التي وثّقتها كاميرات المراقبة التي وقعت بتاريخ ١٤٤١/١/١٣هـ، في محطة بحي السعادة.

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