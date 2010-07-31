توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني،هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على عدة أجزاء من المملكة أول أيام العيد. وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع #اليوم_الجمعة أول أيام #عيد_الأضحى 1441/12/10هـ وليلة السبت-بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض واليمن وسلطنة عمان". وأضاف: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية".

هطولات ورياح.."طقس أول أيام العيد" بتوقيع "الحصيني": الأمطار هنا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-31 توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني،هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على عدة أجزاء من المملكة أول أيام العيد.



وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع #اليوم_الجمعة أول أيام #عيد_الأضحى 1441/12/10هـ وليلة السبت-بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض واليمن وسلطنة عمان".



وأضاف: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية".

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:54 AM

هطولات ورياح.."طقس أول أيام العيد" بتوقيع "الحصيني": الأمطار هنا قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية





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توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني،هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على عدة أجزاء من المملكة أول أيام العيد.



وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع #اليوم_الجمعة أول أيام #عيد_الأضحى 1441/12/10هـ وليلة السبت-بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض واليمن وسلطنة عمان".



وأضاف: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية".