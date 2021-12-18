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السحب الرعدية الممطرة تهيمن على أجواء الأربعاء .. الرياض على الخريطة

"الأرصاد" أصدرت 6 تنبيهات خلال الساعات الماضية .. والحالة تستمر للمساء

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها حيث أصدرت 6 تنبيهات خلال الساعات القليلة الماضية لحالات سحب رعدية ممطرة تنتهي معظمها مساء الأربعاء.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بأضم والطائف وميسان.

الرياض

في الرياض، صدر تنبيه وإنذار جديد، سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الحادية عشرة من صباح اليوم، بالأفلاج والخرج والدلم والقويعية وحوطة بني تميم.

عسير

تنبيه وإنذار جديد، سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة من مساء اليوم، بأبها والحرجة والنماص والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

جازان

أما جازان، فقد صدر لها تنبيهان؛ الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الحادية عشرة من صباح اليوم، ببيش وجازان وصبيا وفرسان، والآخر، تنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة من مساء اليوم، بالدائر والعارضة وفيفا وهروب.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد، سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن.

سحب رعدية ممطرة حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السحب الرعدية الممطرة تهيمن على أجواء الأربعاء .. الرياض على الخريطة
سبق

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها حيث أصدرت 6 تنبيهات خلال الساعات القليلة الماضية لحالات سحب رعدية ممطرة تنتهي معظمها مساء الأربعاء.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بأضم والطائف وميسان.

الرياض

في الرياض، صدر تنبيه وإنذار جديد، سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الحادية عشرة من صباح اليوم، بالأفلاج والخرج والدلم والقويعية وحوطة بني تميم.

عسير

تنبيه وإنذار جديد، سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة من مساء اليوم، بأبها والحرجة والنماص والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

جازان

أما جازان، فقد صدر لها تنبيهان؛ الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الحادية عشرة من صباح اليوم، ببيش وجازان وصبيا وفرسان، والآخر، تنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة من مساء اليوم، بالدائر والعارضة وفيفا وهروب.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد، سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:20 AM

السحب الرعدية الممطرة تهيمن على أجواء الأربعاء .. الرياض على الخريطة

"الأرصاد" أصدرت 6 تنبيهات خلال الساعات الماضية .. والحالة تستمر للمساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,040

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها حيث أصدرت 6 تنبيهات خلال الساعات القليلة الماضية لحالات سحب رعدية ممطرة تنتهي معظمها مساء الأربعاء.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بأضم والطائف وميسان.

الرياض

في الرياض، صدر تنبيه وإنذار جديد، سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الحادية عشرة من صباح اليوم، بالأفلاج والخرج والدلم والقويعية وحوطة بني تميم.

عسير

تنبيه وإنذار جديد، سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة من مساء اليوم، بأبها والحرجة والنماص والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

جازان

أما جازان، فقد صدر لها تنبيهان؛ الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الحادية عشرة من صباح اليوم، ببيش وجازان وصبيا وفرسان، والآخر، تنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة من مساء اليوم، بالدائر والعارضة وفيفا وهروب.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد، سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن.

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