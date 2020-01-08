صورة حديثة لمجموعة من الإبل أثناء مرورها بمسرح مرايا العلا

جبال المحافظة الشاهقة وطبيعتها الخلابة تزيد المشهد جمالًا

عكست جدران مبنى "مسرح مرايا" المغطى بالمرايا من جهاته الأربع بمحافظة العلا، جبالها الشاهقة وطبيعتها الخلابة، وزادها جمالًا مرور مجموعة من الإبل، في صورة حديثة نشرها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله الفرحان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حظيت بتداول واسع.

ويوصف "مسرح مرايا"، الذي يتميز بأنه على شكل مكعب ضخم، بأنه تحفة العلا، كما حَظِيَ بتطوير وتحسينات هيكلية مع المحافظة على الشكل الخارجي؛ وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الملكية لمحافظة العلا من تطوير مستدام يُبرز مكانة العلا التاريخية العريقة التي تعد اليوم إحدى أهم الوجهات الثقافية والأثرية في العالم.

وتعد محافظة العلا بطبيعتها المتفردة على مدى تاريخها، ملتقى الطرق بين حضارات الشرق والغرب؛ فمرت بها حضارة الأنباط، وأيضًا حضارة الرومان، وأصبحت موطنًا لآلاف الكنوز الأثرية التي ترجع إلى آلاف السنين، وبها تقع منطقة «الحجر» الأثرية، التي سجلتها منظمة "اليونسكو" كأول موقع للتراث العالمي في المملكة.