النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البنك المركزي يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.. هذه الشروط

لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية ودمجهم فيها وتطويرهم

‬ أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP)، للإسهام في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة من خلال بناء كوادر وطنية للمستقبل.

ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية ودمجهم فيها وتطويرهم، حيث ستتاح للمرشحين الفرصة من خلال البرنامج للاختيار بين خمس إدارات رئيسة داخل البنك المركزي وهي: (مراقبة التأمين، ومراقبة شركات التمويل، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، وتقنية الأعمال).

وبيّن البنك المركزي أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يستخدم منهجيات وأساليب تعليم متنوعة من شأنها إكساب المرشحين المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف، سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي، حيث يتبنى منهج التعليم الديناميكي المدمج بما في ذلك نظام التدوير الإداري، ونظام التعليم التفاعلي داخل القاعات الدراسية، والتدريب العملي والسلوكي والتوجيهي، وزيارات للجهات ذات العلاقة، والتقييم المستمر وتقديم الملاحظات، إضافة إلى العمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم، كما أن البرنامج يتيح الحصول على العديد من الشهادات الاحترافية.

وأوضح البنك المركزي أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يمتد لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر سبتمبر من العام الجاري 2021م، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا والحوافز، داعيا في هذا الصدد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي من خلال الرابط: https://careers.sama.gov.sa/ar/page/professional-program/، مشيراً إلى أن التقديم يبدأ من 4 إلى 24 مايو 2021، حيث سيتم إخطار المرشحين للمرحلة التالية بالمتطلبات في حينه، تمهيداً لعملية الفرز في نهاية العملية الترشيحية التي تتضمن إجراء مقابلات شخصية وتقديم عرض للمؤهلين في مقر البنك المركزي السعودي بالرياض.

يُذكر أن المتقدم للبرنامج يشترط أن يكون سعودي الجنسية وأن يلتزم بإكمال البرنامج، وأن يكون حديث التخرج (بكالوريوس - ماجستير) في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البنك المركزي يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.. هذه الشروط
سبق

‬ أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP)، للإسهام في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة من خلال بناء كوادر وطنية للمستقبل.

ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية ودمجهم فيها وتطويرهم، حيث ستتاح للمرشحين الفرصة من خلال البرنامج للاختيار بين خمس إدارات رئيسة داخل البنك المركزي وهي: (مراقبة التأمين، ومراقبة شركات التمويل، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، وتقنية الأعمال).

وبيّن البنك المركزي أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يستخدم منهجيات وأساليب تعليم متنوعة من شأنها إكساب المرشحين المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف، سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي، حيث يتبنى منهج التعليم الديناميكي المدمج بما في ذلك نظام التدوير الإداري، ونظام التعليم التفاعلي داخل القاعات الدراسية، والتدريب العملي والسلوكي والتوجيهي، وزيارات للجهات ذات العلاقة، والتقييم المستمر وتقديم الملاحظات، إضافة إلى العمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم، كما أن البرنامج يتيح الحصول على العديد من الشهادات الاحترافية.

وأوضح البنك المركزي أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يمتد لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر سبتمبر من العام الجاري 2021م، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا والحوافز، داعيا في هذا الصدد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي من خلال الرابط: https://careers.sama.gov.sa/ar/page/professional-program/، مشيراً إلى أن التقديم يبدأ من 4 إلى 24 مايو 2021، حيث سيتم إخطار المرشحين للمرحلة التالية بالمتطلبات في حينه، تمهيداً لعملية الفرز في نهاية العملية الترشيحية التي تتضمن إجراء مقابلات شخصية وتقديم عرض للمؤهلين في مقر البنك المركزي السعودي بالرياض.

يُذكر أن المتقدم للبرنامج يشترط أن يكون سعودي الجنسية وأن يلتزم بإكمال البرنامج، وأن يكون حديث التخرج (بكالوريوس - ماجستير) في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
05:35 PM

البنك المركزي يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.. هذه الشروط

لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية ودمجهم فيها وتطويرهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,721

‬ أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP)، للإسهام في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة من خلال بناء كوادر وطنية للمستقبل.

ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية ودمجهم فيها وتطويرهم، حيث ستتاح للمرشحين الفرصة من خلال البرنامج للاختيار بين خمس إدارات رئيسة داخل البنك المركزي وهي: (مراقبة التأمين، ومراقبة شركات التمويل، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، وتقنية الأعمال).

وبيّن البنك المركزي أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يستخدم منهجيات وأساليب تعليم متنوعة من شأنها إكساب المرشحين المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف، سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي، حيث يتبنى منهج التعليم الديناميكي المدمج بما في ذلك نظام التدوير الإداري، ونظام التعليم التفاعلي داخل القاعات الدراسية، والتدريب العملي والسلوكي والتوجيهي، وزيارات للجهات ذات العلاقة، والتقييم المستمر وتقديم الملاحظات، إضافة إلى العمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم، كما أن البرنامج يتيح الحصول على العديد من الشهادات الاحترافية.

وأوضح البنك المركزي أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يمتد لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر سبتمبر من العام الجاري 2021م، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا والحوافز، داعيا في هذا الصدد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي من خلال الرابط: https://careers.sama.gov.sa/ar/page/professional-program/، مشيراً إلى أن التقديم يبدأ من 4 إلى 24 مايو 2021، حيث سيتم إخطار المرشحين للمرحلة التالية بالمتطلبات في حينه، تمهيداً لعملية الفرز في نهاية العملية الترشيحية التي تتضمن إجراء مقابلات شخصية وتقديم عرض للمؤهلين في مقر البنك المركزي السعودي بالرياض.

يُذكر أن المتقدم للبرنامج يشترط أن يكون سعودي الجنسية وأن يلتزم بإكمال البرنامج، وأن يكون حديث التخرج (بكالوريوس - ماجستير) في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة