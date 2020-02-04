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شاهد.. جبال وأراضي "البشائر" و"خثعم" تكتسي باللون الأخضر الربيعي

بعد هطول أمطار متوسطة سالت بها بعض الأودية والشعاب

هطلت اليوم الثلاثاء أمطارٌ متوسطة على مدينة البشائر وخثعم شمال منطقة عسير، سالت إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثّقت عدسة "سبق" بمقطع فيديو اكتساء جبال وأراضي الفوقاء في خثعم باللون الأخضر البديع معلنة بذلك دخولاً مبكرًا لفصل الربيع.

عسير مدينة البشائر أمطار فصل الربيع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جبال وأراضي "البشائر" و"خثعم" تكتسي باللون الأخضر الربيعي
سبق

هطلت اليوم الثلاثاء أمطارٌ متوسطة على مدينة البشائر وخثعم شمال منطقة عسير، سالت إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثّقت عدسة "سبق" بمقطع فيديو اكتساء جبال وأراضي الفوقاء في خثعم باللون الأخضر البديع معلنة بذلك دخولاً مبكرًا لفصل الربيع.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
11:14 PM

شاهد.. جبال وأراضي "البشائر" و"خثعم" تكتسي باللون الأخضر الربيعي

بعد هطول أمطار متوسطة سالت بها بعض الأودية والشعاب

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سويد الحارثي - عسير
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2,085

هطلت اليوم الثلاثاء أمطارٌ متوسطة على مدينة البشائر وخثعم شمال منطقة عسير، سالت إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثّقت عدسة "سبق" بمقطع فيديو اكتساء جبال وأراضي الفوقاء في خثعم باللون الأخضر البديع معلنة بذلك دخولاً مبكرًا لفصل الربيع.

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