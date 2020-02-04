ووثّقت عدسة "سبق" بمقطع فيديو اكتساء جبال وأراضي الفوقاء في خثعم باللون الأخضر البديع معلنة بذلك دخولاً مبكرًا لفصل الربيع.

هطلت اليوم الثلاثاء أمطارٌ متوسطة على مدينة البشائر وخثعم شمال منطقة عسير، سالت إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.

شاهد.. جبال وأراضي "البشائر" و"خثعم" تكتسي باللون الأخضر الربيعي سويد الحارثي سبق 2020-02-04 هطلت اليوم الثلاثاء أمطارٌ متوسطة على مدينة البشائر وخثعم شمال منطقة عسير، سالت إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب. ووثّقت عدسة "سبق" بمقطع فيديو اكتساء جبال وأراضي الفوقاء في خثعم باللون الأخضر البديع معلنة بذلك دخولاً مبكرًا لفصل الربيع.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 11:14 PM

شاهد.. جبال وأراضي "البشائر" و"خثعم" تكتسي باللون الأخضر الربيعي بعد هطول أمطار متوسطة سالت بها بعض الأودية والشعاب





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هطلت اليوم الثلاثاء أمطارٌ متوسطة على مدينة البشائر وخثعم شمال منطقة عسير، سالت إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثّقت عدسة "سبق" بمقطع فيديو اكتساء جبال وأراضي الفوقاء في خثعم باللون الأخضر البديع معلنة بذلك دخولاً مبكرًا لفصل الربيع.