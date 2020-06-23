النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف يزور غرفة الأزمات التابعة لشرطة المنطقة

نوه بجهود منسوبي الأمن العام في مواجهة الجائحة

زار أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، مديرية شرطة منطقة الجوف، وكان في استقباله لدى وصوله المديرية، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني وكبار الضباط في المديرية.

وتفقّد أمير المنطقة خلال الزيارة، غرفة إدارة الأزمات الميدانية؛ حيث استمع من اللواء "الوذيناني" لشرح عن دورها خلال جائحة كورونا لتنسيق الجهود بين القطاعات الأمنية بالأمن العام والقوات المساندة، والْتقى بالقادة الميدانيين وقادة القوات المساندة، ونقل لهم تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وشكر وزير الداخلية، على الجهود التي بذلها ضباط وأفراد الأمن العام خلال تطبيق منع التجول الجزئي والكامل، وحرصهم على تطبيق القرارات والأنظمة التي تصب جميعها في مصلحة المواطن والمقيم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونوّه بالجهود التي قامت بها الدولة منذ بداية الجائحة في جميع قطاعاتها؛ حيث كان لجهود رجال الأمن دور كبير في تطبيق ما صدر من قرارات والسهر من أجل الوطن والمواطن.

وقال: للأمن العام دور بارز في توعية المواطن بالأساليب والطرق الصحيحة التي يجب اتباعها ومن أهمها التطبيقات الخاصة بوزارة الداخلية على الهواتف الذكية، التي ندعو الجميع لمواصلة الاستفادة منها في كثير من الأوقات والظروف الحالية.

من جانبه، أعرب "الوذيناني" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم وتوجيهاته المستمرة لمنسوبي الأمن العام؛ لافتًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد تقديره للجهود التي بذلها منسوبو الأمن العام خلال الجائحة وحرصه على تشجيع الجميع.

وقد رافق أمير الجوف خلال الزيارة وكيلُ الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.

أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف يزور غرفة الأزمات التابعة لشرطة المنطقة
سبق

زار أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، مديرية شرطة منطقة الجوف، وكان في استقباله لدى وصوله المديرية، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني وكبار الضباط في المديرية.

وتفقّد أمير المنطقة خلال الزيارة، غرفة إدارة الأزمات الميدانية؛ حيث استمع من اللواء "الوذيناني" لشرح عن دورها خلال جائحة كورونا لتنسيق الجهود بين القطاعات الأمنية بالأمن العام والقوات المساندة، والْتقى بالقادة الميدانيين وقادة القوات المساندة، ونقل لهم تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وشكر وزير الداخلية، على الجهود التي بذلها ضباط وأفراد الأمن العام خلال تطبيق منع التجول الجزئي والكامل، وحرصهم على تطبيق القرارات والأنظمة التي تصب جميعها في مصلحة المواطن والمقيم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونوّه بالجهود التي قامت بها الدولة منذ بداية الجائحة في جميع قطاعاتها؛ حيث كان لجهود رجال الأمن دور كبير في تطبيق ما صدر من قرارات والسهر من أجل الوطن والمواطن.

وقال: للأمن العام دور بارز في توعية المواطن بالأساليب والطرق الصحيحة التي يجب اتباعها ومن أهمها التطبيقات الخاصة بوزارة الداخلية على الهواتف الذكية، التي ندعو الجميع لمواصلة الاستفادة منها في كثير من الأوقات والظروف الحالية.

من جانبه، أعرب "الوذيناني" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم وتوجيهاته المستمرة لمنسوبي الأمن العام؛ لافتًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد تقديره للجهود التي بذلها منسوبو الأمن العام خلال الجائحة وحرصه على تشجيع الجميع.

وقد رافق أمير الجوف خلال الزيارة وكيلُ الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
02:13 PM

أمير الجوف يزور غرفة الأزمات التابعة لشرطة المنطقة

نوه بجهود منسوبي الأمن العام في مواجهة الجائحة

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
432

زار أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، مديرية شرطة منطقة الجوف، وكان في استقباله لدى وصوله المديرية، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني وكبار الضباط في المديرية.

وتفقّد أمير المنطقة خلال الزيارة، غرفة إدارة الأزمات الميدانية؛ حيث استمع من اللواء "الوذيناني" لشرح عن دورها خلال جائحة كورونا لتنسيق الجهود بين القطاعات الأمنية بالأمن العام والقوات المساندة، والْتقى بالقادة الميدانيين وقادة القوات المساندة، ونقل لهم تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وشكر وزير الداخلية، على الجهود التي بذلها ضباط وأفراد الأمن العام خلال تطبيق منع التجول الجزئي والكامل، وحرصهم على تطبيق القرارات والأنظمة التي تصب جميعها في مصلحة المواطن والمقيم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونوّه بالجهود التي قامت بها الدولة منذ بداية الجائحة في جميع قطاعاتها؛ حيث كان لجهود رجال الأمن دور كبير في تطبيق ما صدر من قرارات والسهر من أجل الوطن والمواطن.

وقال: للأمن العام دور بارز في توعية المواطن بالأساليب والطرق الصحيحة التي يجب اتباعها ومن أهمها التطبيقات الخاصة بوزارة الداخلية على الهواتف الذكية، التي ندعو الجميع لمواصلة الاستفادة منها في كثير من الأوقات والظروف الحالية.

من جانبه، أعرب "الوذيناني" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم وتوجيهاته المستمرة لمنسوبي الأمن العام؛ لافتًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد تقديره للجهود التي بذلها منسوبو الأمن العام خلال الجائحة وحرصه على تشجيع الجميع.

وقد رافق أمير الجوف خلال الزيارة وكيلُ الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,226
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,108
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,485

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة