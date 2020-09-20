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رقم قياسي.. أمريكا أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا لـ"كورونا" خلال 24 ساعة

تحتاج ما بين 6 و10 ملايين فحص يوميًّا

أجرت الولايات المتحدة أكثر من مليون اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًّا في عدد الاختبارات التي تجري خلال يوم واحد.

وأوضح مشروع رصد مرض "كوفيد-19" التطوعي اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا أمس، وفقاً لـ"رويترز".

ويرى خبراء أن أمريكا تحتاج لما يتراوح بين ستة ملايين وعشرة ملايين اختبار يوميًّا من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة أدّى نقص الاختبارات إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.

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رقم قياسي.. أمريكا أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا لـ"كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

أجرت الولايات المتحدة أكثر من مليون اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًّا في عدد الاختبارات التي تجري خلال يوم واحد.

وأوضح مشروع رصد مرض "كوفيد-19" التطوعي اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا أمس، وفقاً لـ"رويترز".

ويرى خبراء أن أمريكا تحتاج لما يتراوح بين ستة ملايين وعشرة ملايين اختبار يوميًّا من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة أدّى نقص الاختبارات إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:24 PM

رقم قياسي.. أمريكا أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا لـ"كورونا" خلال 24 ساعة

تحتاج ما بين 6 و10 ملايين فحص يوميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرت الولايات المتحدة أكثر من مليون اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًّا في عدد الاختبارات التي تجري خلال يوم واحد.

وأوضح مشروع رصد مرض "كوفيد-19" التطوعي اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا أمس، وفقاً لـ"رويترز".

ويرى خبراء أن أمريكا تحتاج لما يتراوح بين ستة ملايين وعشرة ملايين اختبار يوميًّا من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة أدّى نقص الاختبارات إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.

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