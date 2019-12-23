"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة.. وضباب بالشرقية

استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرارَ النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.