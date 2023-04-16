أصدر مدير جامعة جازان د. مرعي بن حسين القحطاني، قرارًا بترقية مدير إدارة المخاطر، حمزة كاملي، للمرتبة العاشرة.
"حمزة كاملي" للمرتبة العاشرة بجامعة جازان
أصدر مدير جامعة جازان د. مرعي بن حسين القحطاني، قرارًا بترقية مدير إدارة المخاطر، حمزة كاملي، للمرتبة العاشرة.
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"حمزة كاملي" للمرتبة العاشرة بجامعة جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-16
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:56 PM
"حمزة كاملي" للمرتبة العاشرة بجامعة جازان
أصدر مدير جامعة جازان د. مرعي بن حسين القحطاني، قرارًا بترقية مدير إدارة المخاطر، حمزة كاملي، للمرتبة العاشرة.
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