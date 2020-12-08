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"الصحة": تسجيل 193 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 246 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة العالمية": الوقاية المناعية باللقاحات بعيدة المنال

أكدت ضرورة الاستمرار في تنفيذ إجراءات الصحة العامة

أعلنت مارجريت هاريس المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية أن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19.

وتزامن هذا التصريح مع طرح بريطانيا أول لقاح للوقاية من المرض.

وبحسب "رويترز"، قالت "هاريس" رداً على سؤال في إفادة صحفية في جنيف عما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا: اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جداً لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال.

وأضافت: ما يتعين عمله لتجنب الزيادة هو إجراءات الصحة العامة.

منظمة الصحة العالمية

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"الصحة العالمية": الوقاية المناعية باللقاحات بعيدة المنال
سبق

أعلنت مارجريت هاريس المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية أن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19.

وتزامن هذا التصريح مع طرح بريطانيا أول لقاح للوقاية من المرض.

وبحسب "رويترز"، قالت "هاريس" رداً على سؤال في إفادة صحفية في جنيف عما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا: اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جداً لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال.

وأضافت: ما يتعين عمله لتجنب الزيادة هو إجراءات الصحة العامة.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
03:30 PM

"الصحة العالمية": الوقاية المناعية باللقاحات بعيدة المنال

أكدت ضرورة الاستمرار في تنفيذ إجراءات الصحة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مارجريت هاريس المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية أن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19.

وتزامن هذا التصريح مع طرح بريطانيا أول لقاح للوقاية من المرض.

وبحسب "رويترز"، قالت "هاريس" رداً على سؤال في إفادة صحفية في جنيف عما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا: اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جداً لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال.

وأضافت: ما يتعين عمله لتجنب الزيادة هو إجراءات الصحة العامة.

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