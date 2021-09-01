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"توطين الوظائف" بنجران تحصر 6 فرص عمل في مجال بيع المستلزمات الرجالية

جولات تفتيشية نفّذتها للتأكّد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس، جولات تفتيشية على محال بيع المستلزمات الرجالية، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري؛ أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على 51 محلاً لبيع المستلزمات الرجالية، للتأكد من تطبيق قرار التوطين، بلغ عدد الموظفين السعوديين 68 موظفاً، فيما رصدت 28 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 6 فرص عمل جديدة للسعوديين.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في المحال التي تمت زيارتها بلغت أكثر من 70%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

يُذكر أن نشاط المستلزمات الرجالية يشمل الملابس الرجالية والعطور والأحذية والمستلزمات الرياضية، وصدر قرار توطين النشاط بنسبة 70%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"توطين الوظائف" بنجران تحصر 6 فرص عمل في مجال بيع المستلزمات الرجالية
سبق

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس، جولات تفتيشية على محال بيع المستلزمات الرجالية، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري؛ أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على 51 محلاً لبيع المستلزمات الرجالية، للتأكد من تطبيق قرار التوطين، بلغ عدد الموظفين السعوديين 68 موظفاً، فيما رصدت 28 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 6 فرص عمل جديدة للسعوديين.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في المحال التي تمت زيارتها بلغت أكثر من 70%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

يُذكر أن نشاط المستلزمات الرجالية يشمل الملابس الرجالية والعطور والأحذية والمستلزمات الرياضية، وصدر قرار توطين النشاط بنسبة 70%.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
10:18 AM

"توطين الوظائف" بنجران تحصر 6 فرص عمل في مجال بيع المستلزمات الرجالية

جولات تفتيشية نفّذتها للتأكّد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس، جولات تفتيشية على محال بيع المستلزمات الرجالية، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري؛ أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على 51 محلاً لبيع المستلزمات الرجالية، للتأكد من تطبيق قرار التوطين، بلغ عدد الموظفين السعوديين 68 موظفاً، فيما رصدت 28 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 6 فرص عمل جديدة للسعوديين.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في المحال التي تمت زيارتها بلغت أكثر من 70%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

يُذكر أن نشاط المستلزمات الرجالية يشمل الملابس الرجالية والعطور والأحذية والمستلزمات الرياضية، وصدر قرار توطين النشاط بنسبة 70%.

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