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رئيس مركز القفل يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة كورونا

خلال جولة تفقدية شاملة لجميع المرافق الحيوية

قام رئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، صباح الخميس، بجولة تفقُّديّة شاملة لجميع المرافق الحيوية بالمركز، والتي تقدم خدماتها للمواطن والمستهلك.

يأتي ذلك للوقوف ميدانيًّا على كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المعتمدة من الجهات الرسمية.

ووقف "التركي" على الخدمات الصحية بمستوصفي الحقلة واللقية، واطلع على القطاع الصحي للمراجعين، والإجراءات التوعوية لرفع درجة الوعي بخطورة فيروس كورونا، وأهم الطرق الوقائية منه.

وحثّ "التركي" العاملين على العمل لمضاعفة الجهد في الجانب التوعوي.

كما شملت الجولة المراكز التجارية بالمركز، ونقاط بيع أسطوانات الغاز للوقوف على مدى الالتزام بالنظافة العامة في المحلات، موجهًا بمضاعفة الرقابة الميدانية وبشكل يومي عليها، وتنبيه العاملين فيها بالالتزام بالنظافة العامة، وتوفير أدوات الوقاية من معقمات وغيرها؛ لضمان سلامتهم وسلامة المستهلك.

وأكد "التركي" أهمية تضافر الجهود والعمل بكل الاحترازات وتأمين الوسائل الصحية لمكافحة هذا الفيروس، والعمل يدًا بيد لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر ومتابعه من أمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهم الشديد على متابعة وصحة أبناء الوطن والمقيمين.

وقال "التركي": إنه يجب على الجميع العمل جنبًا إلى جنب من أجل الوقاية والابتعاد عن أي تجمعات، ومتابعة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، سائلاً الله أن يحمي البلاد والعباد، مقدمًا شكره للعاملين في مخفر المركز، والعاملين في القطاع الصحي ومراكز الرعاية.

رافق رئيس مركز القفل، أثناء الجولة؛ مدير مخفر شرطة القفل المقدم موسى عكور، ورئيس بلدية القفل محمد بن حسن الحامظي، ورئيس المجلس البلدي بالمركز، عبده محنشي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس مركز القفل يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة كورونا
سبق

قام رئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، صباح الخميس، بجولة تفقُّديّة شاملة لجميع المرافق الحيوية بالمركز، والتي تقدم خدماتها للمواطن والمستهلك.

يأتي ذلك للوقوف ميدانيًّا على كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المعتمدة من الجهات الرسمية.

ووقف "التركي" على الخدمات الصحية بمستوصفي الحقلة واللقية، واطلع على القطاع الصحي للمراجعين، والإجراءات التوعوية لرفع درجة الوعي بخطورة فيروس كورونا، وأهم الطرق الوقائية منه.

وحثّ "التركي" العاملين على العمل لمضاعفة الجهد في الجانب التوعوي.

كما شملت الجولة المراكز التجارية بالمركز، ونقاط بيع أسطوانات الغاز للوقوف على مدى الالتزام بالنظافة العامة في المحلات، موجهًا بمضاعفة الرقابة الميدانية وبشكل يومي عليها، وتنبيه العاملين فيها بالالتزام بالنظافة العامة، وتوفير أدوات الوقاية من معقمات وغيرها؛ لضمان سلامتهم وسلامة المستهلك.

وأكد "التركي" أهمية تضافر الجهود والعمل بكل الاحترازات وتأمين الوسائل الصحية لمكافحة هذا الفيروس، والعمل يدًا بيد لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر ومتابعه من أمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهم الشديد على متابعة وصحة أبناء الوطن والمقيمين.

وقال "التركي": إنه يجب على الجميع العمل جنبًا إلى جنب من أجل الوقاية والابتعاد عن أي تجمعات، ومتابعة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، سائلاً الله أن يحمي البلاد والعباد، مقدمًا شكره للعاملين في مخفر المركز، والعاملين في القطاع الصحي ومراكز الرعاية.

رافق رئيس مركز القفل، أثناء الجولة؛ مدير مخفر شرطة القفل المقدم موسى عكور، ورئيس بلدية القفل محمد بن حسن الحامظي، ورئيس المجلس البلدي بالمركز، عبده محنشي.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:49 PM

رئيس مركز القفل يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة كورونا

خلال جولة تفقدية شاملة لجميع المرافق الحيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قام رئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، صباح الخميس، بجولة تفقُّديّة شاملة لجميع المرافق الحيوية بالمركز، والتي تقدم خدماتها للمواطن والمستهلك.

يأتي ذلك للوقوف ميدانيًّا على كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المعتمدة من الجهات الرسمية.

ووقف "التركي" على الخدمات الصحية بمستوصفي الحقلة واللقية، واطلع على القطاع الصحي للمراجعين، والإجراءات التوعوية لرفع درجة الوعي بخطورة فيروس كورونا، وأهم الطرق الوقائية منه.

وحثّ "التركي" العاملين على العمل لمضاعفة الجهد في الجانب التوعوي.

كما شملت الجولة المراكز التجارية بالمركز، ونقاط بيع أسطوانات الغاز للوقوف على مدى الالتزام بالنظافة العامة في المحلات، موجهًا بمضاعفة الرقابة الميدانية وبشكل يومي عليها، وتنبيه العاملين فيها بالالتزام بالنظافة العامة، وتوفير أدوات الوقاية من معقمات وغيرها؛ لضمان سلامتهم وسلامة المستهلك.

وأكد "التركي" أهمية تضافر الجهود والعمل بكل الاحترازات وتأمين الوسائل الصحية لمكافحة هذا الفيروس، والعمل يدًا بيد لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر ومتابعه من أمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهم الشديد على متابعة وصحة أبناء الوطن والمقيمين.

وقال "التركي": إنه يجب على الجميع العمل جنبًا إلى جنب من أجل الوقاية والابتعاد عن أي تجمعات، ومتابعة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، سائلاً الله أن يحمي البلاد والعباد، مقدمًا شكره للعاملين في مخفر المركز، والعاملين في القطاع الصحي ومراكز الرعاية.

رافق رئيس مركز القفل، أثناء الجولة؛ مدير مخفر شرطة القفل المقدم موسى عكور، ورئيس بلدية القفل محمد بن حسن الحامظي، ورئيس المجلس البلدي بالمركز، عبده محنشي.

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