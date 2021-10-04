ثورة صناعية وأكبر مصفاة وأكثر.. لماذا استحقت بقيق "قائمة المنارات الصناعية"؟

ريادة في سلاسل القيمة ونماذج الأعمال.. و"النعيم": يسعدنا تكريم المنتدى الاقتصادي

مدينة عرفها العالم ونطق اسمها بلغات مختلفة وكتب عنها عنوانًا عريضًا في وسائل الإعلام، إنها مدينة بقيق التي يعرفها خبراء البترول في العالم، ورُسِم موقعها في خرائط العالم، وهي ذات المدينة التي يسمونها "السعودية الصغرى"، والتي يعمل بها مواطنون من كل مناطق المملكة، كانت من أوائل المواقع التي نقب فيها عن النفط عام 1940م.

فمدينة بقيق من أكبر حقول الزيت في العالم، وقد كان أول إنتاج لبئر بقيق ما قرابته 9720 برميلًا في اليوم، وتدير شركة أرامكو أكبر مصفاة لتكرير النفط ومعالجة الخام في العالم في بقيق بالمنطقة الشرقية، وتزيد الطاقة التكريرية للمصفاة عن سبعة ملايين برميل من النفط الخام.

وانضمت بقيق إلى قائمة "المنارات الصناعية"؛ حيث أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن إدراج منشأة بقيق ضمن تلك القائمة، وبذلك تكون هي المنشأة الثالثة التابعة لأرامكو التي تم إدراجها.

ويُعد معمل بقيق الأكبرَ في معالجة النفط على مستوى العالم؛ وذلك من خلال تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبذلك ينضم مرفق معالجة النفط في بقيق، إلى معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي التابعين لأرامكو السعودية واللذيْن أدرجا ضمن القائمة في إعلانات سابقة.

وتمنح العضوية في قائمة "المنارات الصناعية"، للمشاريع التي تبرهن على ريادتها في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مرافق التصنيع الرائدة، وسلاسل القيمة، ونماذج الأعمال.

وتعد منشأة بقيق واحدةً من 21 منشأة جديدة تمت إضافتها للقائمة، ليصل العدد الإجمالي إلى 90 منشأة من جميع أنحاء العالم، وأرامكو السعودية هي شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.

ووفقًا لبيان شركة أرامكو الإعلامي عن انضمام بقيق لقائمة "المنارات الصناعية"، قال نائب الرئيس للتحول الرقمي في أرامكو السعودية نبيل النعيم: "يسعدنا أن نحظى بتكريم المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة إثر نجاحنا -بفضل الله- في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتطورة وتطبيقها. ويعد إدراج ثلاثة من مرافقنا الرئيسية لقائمة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في أقل من ثلاثة أعوام، شاهدًا على الأهمية التي نوليها لبرنامج التحول الرقمي في الشركة والوتيرة السريعة لتطوره.

وتابع: "من خلال تحقيق الريادة في استخدام حلول الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء الصناعي، والروبوتات، على نطاق واسع؛ فإننا نضع معايير جديدة للقطاع على مستوى العالم، تحقق تحسينات كبيرة في التكاليف، والكفاءة، وجودة المنتجات، واستهلاك الطاقة والأداء من الناحية البيئية".

يذكر أن منشأة بقيق تُعد حجر الأساس في أعمال أرامكو السعودية حيث تنتج النفط الخام العربي الخفيف، والنفط الخام العربي الخفيف جدًّا، ومتكثف الغاز، وسوائل الغاز الطبيعي، كما أن منشأة بقيق توفر حوالى 5% من إمدادات النفط العالمية.