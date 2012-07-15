"المواسي" يحتفل بزواج نجله في صبيا

احتفل محمد بن غالب المواسي أمس الأول بحفل زفاف ابنه عبد الرحمن إلى كريمة إحدى الأسر في محافظة صبيا، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب والزملاء.
احتفل محمد بن غالب المواسي أمس الأول بحفل زفاف ابنه عبد الرحمن إلى كريمة إحدى الأسر في محافظة صبيا، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب والزملاء.
احتفل محمد بن غالب المواسي أمس الأول بحفل زفاف ابنه عبد الرحمن إلى كريمة إحدى الأسر في محافظة صبيا، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب والزملاء.
احتفل محمد بن غالب المواسي أمس الأول بحفل زفاف ابنه عبد الرحمن إلى كريمة إحدى الأسر في محافظة صبيا، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب والزملاء.