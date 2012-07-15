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"المواسي" يحتفل بزواج نجله في صبيا

احتفل محمد بن غالب المواسي أمس الأول بحفل زفاف ابنه عبد الرحمن إلى كريمة إحدى الأسر في محافظة صبيا، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب والزملاء.

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"المواسي" يحتفل بزواج نجله في صبيا
سبق

احتفل محمد بن غالب المواسي أمس الأول بحفل زفاف ابنه عبد الرحمن إلى كريمة إحدى الأسر في محافظة صبيا، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب والزملاء.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
08:56 PM

"المواسي" يحتفل بزواج نجله في صبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفل محمد بن غالب المواسي أمس الأول بحفل زفاف ابنه عبد الرحمن إلى كريمة إحدى الأسر في محافظة صبيا، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب والزملاء.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,983
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,803
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,974
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,759

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