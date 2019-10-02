النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليق الدراسة بجميع مدارس التعليم بجازان وصبيا

نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة الفترة الحالية

وجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بتعليق الدراسة اليوم، بجميع مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا؛ نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المنطقةً خلال الفترة الحالية.

وأوضح بيان صادر عن إمارة المنطقة، أنه وبناءً على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان، وحرصاً على سلامة الجميع، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم محافظة صبيا، فقد وجّه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع مدارس تعليم جازان وصبيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليق الدراسة بجميع مدارس التعليم بجازان وصبيا
سبق

وجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بتعليق الدراسة اليوم، بجميع مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا؛ نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المنطقةً خلال الفترة الحالية.

وأوضح بيان صادر عن إمارة المنطقة، أنه وبناءً على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان، وحرصاً على سلامة الجميع، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم محافظة صبيا، فقد وجّه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع مدارس تعليم جازان وصبيا.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
09:00 AM

تعليق الدراسة بجميع مدارس التعليم بجازان وصبيا

نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة الفترة الحالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
4
1,738

وجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بتعليق الدراسة اليوم، بجميع مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا؛ نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المنطقةً خلال الفترة الحالية.

وأوضح بيان صادر عن إمارة المنطقة، أنه وبناءً على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان، وحرصاً على سلامة الجميع، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم محافظة صبيا، فقد وجّه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع مدارس تعليم جازان وصبيا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,432
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,383
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,416
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,041

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة