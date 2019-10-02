تعليق الدراسة بجميع مدارس التعليم بجازان وصبيا

نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة الفترة الحالية

وجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بتعليق الدراسة اليوم، بجميع مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا؛ نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المنطقةً خلال الفترة الحالية.

وأوضح بيان صادر عن إمارة المنطقة، أنه وبناءً على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان، وحرصاً على سلامة الجميع، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم محافظة صبيا، فقد وجّه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع مدارس تعليم جازان وصبيا.