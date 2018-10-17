قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد بن سعود السياري، في أول تصريح له عقب تعيينه في منصبه، "لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو". وأدلى "السياري بتصريحه لقناة "الاخبارية" السعوديه، عقب صدور الأمر الملكي الذي قضى بتعيينه نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

بالفيديو.. "السياري": لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-17 قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد بن سعود السياري، في أول تصريح له عقب تعيينه في منصبه، "لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو".

وأدلى "السياري بتصريحه لقناة "الاخبارية" السعوديه، عقب صدور الأمر الملكي الذي قضى بتعيينه نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 04:29 PM

بالفيديو.. "السياري": لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو في أول تصريح له بعد تعيينه في منصبه





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قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد بن سعود السياري، في أول تصريح له عقب تعيينه في منصبه، "لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو".

وأدلى "السياري بتصريحه لقناة "الاخبارية" السعوديه، عقب صدور الأمر الملكي الذي قضى بتعيينه نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.