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بالفيديو.. "السياري": لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو

في أول تصريح له بعد تعيينه في منصبه

قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد بن سعود السياري، في أول تصريح له عقب تعيينه في منصبه، "لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو".
وأدلى "السياري بتصريحه لقناة "الاخبارية" السعوديه، عقب صدور الأمر الملكي الذي قضى بتعيينه نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

مؤسسة النقد العربي السعودي طرح أرامكو البنوك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "السياري": لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو
سبق

قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد بن سعود السياري، في أول تصريح له عقب تعيينه في منصبه، "لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو".
وأدلى "السياري بتصريحه لقناة "الاخبارية" السعوديه، عقب صدور الأمر الملكي الذي قضى بتعيينه نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
04:29 PM

بالفيديو.. "السياري": لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو

في أول تصريح له بعد تعيينه في منصبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,857

قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد بن سعود السياري، في أول تصريح له عقب تعيينه في منصبه، "لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو".
وأدلى "السياري بتصريحه لقناة "الاخبارية" السعوديه، عقب صدور الأمر الملكي الذي قضى بتعيينه نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

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