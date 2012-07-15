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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمستأجرين لمحطة وقود بمكة المكرمة والعامل المسؤول من جنسية هندية وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالفين مع فرض غرامة مالية عليهم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما.

وتعود التفاصيل لضبط مراقبي الوزارة المحطة الواقعة على طريق الطائف السيل حيث اتضح أنها تقوم بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات، كما لوحظ الإهمال بتعدم تنظيف خزانات الوقود، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمستأجرين لمحطة وقود بمكة المكرمة والعامل المسؤول من جنسية هندية وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالفين مع فرض غرامة مالية عليهم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما.

وتعود التفاصيل لضبط مراقبي الوزارة المحطة الواقعة على طريق الطائف السيل حيث اتضح أنها تقوم بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات، كما لوحظ الإهمال بتعدم تنظيف خزانات الوقود، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
10:50 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمستأجرين لمحطة وقود بمكة المكرمة والعامل المسؤول من جنسية هندية وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالفين مع فرض غرامة مالية عليهم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما.

وتعود التفاصيل لضبط مراقبي الوزارة المحطة الواقعة على طريق الطائف السيل حيث اتضح أنها تقوم بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات، كما لوحظ الإهمال بتعدم تنظيف خزانات الوقود، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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200 مليون

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