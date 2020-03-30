النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يضرب الخطط النووية العالمية مؤجلًا مؤتمرها السنوي

وسط تحديات غير مسبوقة تواجهها معاهدة الحد من انتشارها

قررت الدول الأعضاء الموقّعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، الاثنين، تأجيل مؤتمرها السنوي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمم المتحدة أنه تقرر تأجيل المؤتمر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد إلى وقت لاحق؛ على ألا يتخطى شهر أبريل من العام 2021، ومتى سمحت الظروف بذلك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك: إن المؤتمر سيُعقد "بمجرد أن تسمح الظروف؛ ولكن في موعد لا يتجاوز أبريل 2021".

وأشارت المنظمة الدولية وفق "سكاي نيوز عربية" إلى أنه سيتم نشر المعلومات المتعلقة بالتواريخ الجديدة للمؤتمر في الوقت المناسب.

وتعتبر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، حَجَر الزاوية في الجهود العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعقد الأطراف المعنية مؤتمرًا رئيسيًّا كل 5 سنوات لمناقشة كيفية عملها، ومراجعة التحديات الجديدة واستعراض التعديلات المطروحة والجهود التي تقوم بها الدول من أجل الالتزام بتعهداتها وإقرار مشاريع جديدة واتخاذ قرارات مُلزمة ترسّخ المعاهدة وتسد الفجوات الطارئة.

وتشمل الدول الأعضاء، البالغ عددها 191 دولة، كل الدول؛ باستثناء الهند وباكستان وكوريا الشمالية التي تمتلك أسلحة نووية، وإسرائيل.

وتواجه المعاهدة، التي تعتبر ركيزة من ركائز السلام الدولي والأمن، وبعد نصف قرن على توقيعها؛ تحديات غير مسبوقة.

ومن بين التحديات: التهديد الإرهابي، والعلاقات بين الدول النووية، وعودة شبح المنافسة النووية غير المقيدة الذي تقول الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إنه يلوح في الأفق للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كورونا" يضرب الخطط النووية العالمية مؤجلًا مؤتمرها السنوي
سبق

قررت الدول الأعضاء الموقّعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، الاثنين، تأجيل مؤتمرها السنوي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمم المتحدة أنه تقرر تأجيل المؤتمر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد إلى وقت لاحق؛ على ألا يتخطى شهر أبريل من العام 2021، ومتى سمحت الظروف بذلك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك: إن المؤتمر سيُعقد "بمجرد أن تسمح الظروف؛ ولكن في موعد لا يتجاوز أبريل 2021".

وأشارت المنظمة الدولية وفق "سكاي نيوز عربية" إلى أنه سيتم نشر المعلومات المتعلقة بالتواريخ الجديدة للمؤتمر في الوقت المناسب.

وتعتبر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، حَجَر الزاوية في الجهود العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعقد الأطراف المعنية مؤتمرًا رئيسيًّا كل 5 سنوات لمناقشة كيفية عملها، ومراجعة التحديات الجديدة واستعراض التعديلات المطروحة والجهود التي تقوم بها الدول من أجل الالتزام بتعهداتها وإقرار مشاريع جديدة واتخاذ قرارات مُلزمة ترسّخ المعاهدة وتسد الفجوات الطارئة.

وتشمل الدول الأعضاء، البالغ عددها 191 دولة، كل الدول؛ باستثناء الهند وباكستان وكوريا الشمالية التي تمتلك أسلحة نووية، وإسرائيل.

وتواجه المعاهدة، التي تعتبر ركيزة من ركائز السلام الدولي والأمن، وبعد نصف قرن على توقيعها؛ تحديات غير مسبوقة.

ومن بين التحديات: التهديد الإرهابي، والعلاقات بين الدول النووية، وعودة شبح المنافسة النووية غير المقيدة الذي تقول الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إنه يلوح في الأفق للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:54 PM

"كورونا" يضرب الخطط النووية العالمية مؤجلًا مؤتمرها السنوي

وسط تحديات غير مسبوقة تواجهها معاهدة الحد من انتشارها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,296

قررت الدول الأعضاء الموقّعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، الاثنين، تأجيل مؤتمرها السنوي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمم المتحدة أنه تقرر تأجيل المؤتمر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد إلى وقت لاحق؛ على ألا يتخطى شهر أبريل من العام 2021، ومتى سمحت الظروف بذلك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك: إن المؤتمر سيُعقد "بمجرد أن تسمح الظروف؛ ولكن في موعد لا يتجاوز أبريل 2021".

وأشارت المنظمة الدولية وفق "سكاي نيوز عربية" إلى أنه سيتم نشر المعلومات المتعلقة بالتواريخ الجديدة للمؤتمر في الوقت المناسب.

وتعتبر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، حَجَر الزاوية في الجهود العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعقد الأطراف المعنية مؤتمرًا رئيسيًّا كل 5 سنوات لمناقشة كيفية عملها، ومراجعة التحديات الجديدة واستعراض التعديلات المطروحة والجهود التي تقوم بها الدول من أجل الالتزام بتعهداتها وإقرار مشاريع جديدة واتخاذ قرارات مُلزمة ترسّخ المعاهدة وتسد الفجوات الطارئة.

وتشمل الدول الأعضاء، البالغ عددها 191 دولة، كل الدول؛ باستثناء الهند وباكستان وكوريا الشمالية التي تمتلك أسلحة نووية، وإسرائيل.

وتواجه المعاهدة، التي تعتبر ركيزة من ركائز السلام الدولي والأمن، وبعد نصف قرن على توقيعها؛ تحديات غير مسبوقة.

ومن بين التحديات: التهديد الإرهابي، والعلاقات بين الدول النووية، وعودة شبح المنافسة النووية غير المقيدة الذي تقول الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إنه يلوح في الأفق للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة