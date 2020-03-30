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مجمع فيصل الطبي بالطائف يكتسي بعبارة "خليك في البيت" لمواجهة كورونا

"اليامي": لدينا التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه فيها

اكتسى مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، بعبارة "خليك في البيت" في إطار التوعوية وحث المواطنين وأهالي الطائف على البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.

وكان المجمع مع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كل الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا، واكتسى بعبارة "خليك في البيت" على مبنى المجمع لحثه المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس "كورونا" إيمانًا بدوره لضمان سلامة الأفراد والمجتمع، وأن هذه الإجراءات تحتاج إلى دورٍ واعٍ ومكمل لها بضرورة الالتزام والبقاء في المنزل وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وقال مدير المجمع، الاختصاصي أول مبارك اليامي، إن المجمع به كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه فيها.

وأضاف أن الكوادر البشرية من الممارسين الصحيين بمختلف فئاتهم مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات, وأيضًا حماية أنفسهم والآخرين، بإذن الله.

يُشار إلى أن صحة الطائف خصصت مجمع الملك فيصل كمركز رئيس للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس"كورونا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مجمع فيصل الطبي بالطائف يكتسي بعبارة "خليك في البيت" لمواجهة كورونا
سبق

اكتسى مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، بعبارة "خليك في البيت" في إطار التوعوية وحث المواطنين وأهالي الطائف على البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.

وكان المجمع مع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كل الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا، واكتسى بعبارة "خليك في البيت" على مبنى المجمع لحثه المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس "كورونا" إيمانًا بدوره لضمان سلامة الأفراد والمجتمع، وأن هذه الإجراءات تحتاج إلى دورٍ واعٍ ومكمل لها بضرورة الالتزام والبقاء في المنزل وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وقال مدير المجمع، الاختصاصي أول مبارك اليامي، إن المجمع به كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه فيها.

وأضاف أن الكوادر البشرية من الممارسين الصحيين بمختلف فئاتهم مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات, وأيضًا حماية أنفسهم والآخرين، بإذن الله.

يُشار إلى أن صحة الطائف خصصت مجمع الملك فيصل كمركز رئيس للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس"كورونا".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
11:09 PM

مجمع فيصل الطبي بالطائف يكتسي بعبارة "خليك في البيت" لمواجهة كورونا

"اليامي": لدينا التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه فيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اكتسى مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، بعبارة "خليك في البيت" في إطار التوعوية وحث المواطنين وأهالي الطائف على البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.

وكان المجمع مع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كل الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا، واكتسى بعبارة "خليك في البيت" على مبنى المجمع لحثه المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس "كورونا" إيمانًا بدوره لضمان سلامة الأفراد والمجتمع، وأن هذه الإجراءات تحتاج إلى دورٍ واعٍ ومكمل لها بضرورة الالتزام والبقاء في المنزل وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وقال مدير المجمع، الاختصاصي أول مبارك اليامي، إن المجمع به كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه فيها.

وأضاف أن الكوادر البشرية من الممارسين الصحيين بمختلف فئاتهم مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات, وأيضًا حماية أنفسهم والآخرين، بإذن الله.

يُشار إلى أن صحة الطائف خصصت مجمع الملك فيصل كمركز رئيس للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس"كورونا".

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