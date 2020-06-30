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"تقني عسير" تشارك في مبادرة "حسن الوفادة"

تتضمن مشاركة متدربات استقبال زوار المنطقة

تشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، في مبادرة "حسن الوفادة" ضمن مبادرات الإمارة.

يأتي ذلك من خلال مشاركة عدد من متدربات الكليات التقنية للبنات في استقبال ضيوف وزوار المنطقة بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.

وأوضح مدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي، أن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها، وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بعسير.

وقال: إن هذه الفعالية تأتي ضمن مناشط تقني عسير لتفعيل مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها أمير المنطقة لتقديم رسالة وطنية وأخلاقية في المحافظة عن قيم الوطن والذوق العام.

وأضاف أن هذه المبادرة تجسد اهتمام الأمير "تركي" بالمنطقة وما فيها من إمكانات هائلة تجعلها في مقدمة مناطق المملكة استقطابًا للسائحين، ويهدف من خلالها لوضع عسير في مصاف المناطق السياحية المتميزة، ليس على المستوى الداخلي فحسب، وإنما على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي؛ حيث تزخر المنطقة بالمقومات الرئيسية التي تؤهلها لذلك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تقني عسير" تشارك في مبادرة "حسن الوفادة"
سبق

تشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، في مبادرة "حسن الوفادة" ضمن مبادرات الإمارة.

يأتي ذلك من خلال مشاركة عدد من متدربات الكليات التقنية للبنات في استقبال ضيوف وزوار المنطقة بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.

وأوضح مدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي، أن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها، وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بعسير.

وقال: إن هذه الفعالية تأتي ضمن مناشط تقني عسير لتفعيل مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها أمير المنطقة لتقديم رسالة وطنية وأخلاقية في المحافظة عن قيم الوطن والذوق العام.

وأضاف أن هذه المبادرة تجسد اهتمام الأمير "تركي" بالمنطقة وما فيها من إمكانات هائلة تجعلها في مقدمة مناطق المملكة استقطابًا للسائحين، ويهدف من خلالها لوضع عسير في مصاف المناطق السياحية المتميزة، ليس على المستوى الداخلي فحسب، وإنما على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي؛ حيث تزخر المنطقة بالمقومات الرئيسية التي تؤهلها لذلك.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
07:52 PM

"تقني عسير" تشارك في مبادرة "حسن الوفادة"

تتضمن مشاركة متدربات استقبال زوار المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، في مبادرة "حسن الوفادة" ضمن مبادرات الإمارة.

يأتي ذلك من خلال مشاركة عدد من متدربات الكليات التقنية للبنات في استقبال ضيوف وزوار المنطقة بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.

وأوضح مدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي، أن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها، وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بعسير.

وقال: إن هذه الفعالية تأتي ضمن مناشط تقني عسير لتفعيل مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها أمير المنطقة لتقديم رسالة وطنية وأخلاقية في المحافظة عن قيم الوطن والذوق العام.

وأضاف أن هذه المبادرة تجسد اهتمام الأمير "تركي" بالمنطقة وما فيها من إمكانات هائلة تجعلها في مقدمة مناطق المملكة استقطابًا للسائحين، ويهدف من خلالها لوضع عسير في مصاف المناطق السياحية المتميزة، ليس على المستوى الداخلي فحسب، وإنما على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي؛ حيث تزخر المنطقة بالمقومات الرئيسية التي تؤهلها لذلك.

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