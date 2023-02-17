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بعد سرقة جوالها.. سجن وترحيل وغرامة مالية لعربييْن بتهمة ابتزاز فتاة سعودية

بحكم محكمة دبي الابتدائية

أصدرت محكمة دبي الابتدائية، حكمًا بسَجن شابيْن من جنسية عربية، لمدة ثلاث سنوات والترحيل وغرامة مالية قدرها 23 ألف درهم؛ بتهمة محاولة ابتزاز طالبة سعودية عقب سرقة هاتفها الجوال.

وكان المتهمان قد تمكّنا من سرقة جوال الفتاة السعودية التي تدرس في الإمارات، عقب عرضهما مساعدتها في وضع حقيبتها في إحدى الحافلات المتجهة إلى "العين"، وقاما في غفلة منها بسرقة هاتفها ونقل الصور ومقاطع الفيديو، ومن ثم القيام بابتزازها بنشر صورها وصور أسرتها في حال لم تدفع لهما مبلغ 2000 درهم.

ووفقًا لتقارير إماراتية فإنه تم إلقاء القبض على أحد المتهميْن من قِبَل رجال شرطة دبي، في الوقت الذي قام فيه المتهم الآخر بإرسال رسائل إلى الطالبة عبر رقمها الآخر، وتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو في حال لم تتنازل عن شكواها وإطلاق سراح صديقه، قبل أن يتم اعتقاله هو الآخر عبر استدراجه لتسلّم المبلغ والتنازل عن الشكوى.

محكمة دبي الابتدائية ابتزاز طالبة سعودية

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بعد سرقة جوالها.. سجن وترحيل وغرامة مالية لعربييْن بتهمة ابتزاز فتاة سعودية
سبق

أصدرت محكمة دبي الابتدائية، حكمًا بسَجن شابيْن من جنسية عربية، لمدة ثلاث سنوات والترحيل وغرامة مالية قدرها 23 ألف درهم؛ بتهمة محاولة ابتزاز طالبة سعودية عقب سرقة هاتفها الجوال.

وكان المتهمان قد تمكّنا من سرقة جوال الفتاة السعودية التي تدرس في الإمارات، عقب عرضهما مساعدتها في وضع حقيبتها في إحدى الحافلات المتجهة إلى "العين"، وقاما في غفلة منها بسرقة هاتفها ونقل الصور ومقاطع الفيديو، ومن ثم القيام بابتزازها بنشر صورها وصور أسرتها في حال لم تدفع لهما مبلغ 2000 درهم.

ووفقًا لتقارير إماراتية فإنه تم إلقاء القبض على أحد المتهميْن من قِبَل رجال شرطة دبي، في الوقت الذي قام فيه المتهم الآخر بإرسال رسائل إلى الطالبة عبر رقمها الآخر، وتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو في حال لم تتنازل عن شكواها وإطلاق سراح صديقه، قبل أن يتم اعتقاله هو الآخر عبر استدراجه لتسلّم المبلغ والتنازل عن الشكوى.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:29 AM

بعد سرقة جوالها.. سجن وترحيل وغرامة مالية لعربييْن بتهمة ابتزاز فتاة سعودية

بحكم محكمة دبي الابتدائية

A A A
خالد علي - الرياض
1
492

أصدرت محكمة دبي الابتدائية، حكمًا بسَجن شابيْن من جنسية عربية، لمدة ثلاث سنوات والترحيل وغرامة مالية قدرها 23 ألف درهم؛ بتهمة محاولة ابتزاز طالبة سعودية عقب سرقة هاتفها الجوال.

وكان المتهمان قد تمكّنا من سرقة جوال الفتاة السعودية التي تدرس في الإمارات، عقب عرضهما مساعدتها في وضع حقيبتها في إحدى الحافلات المتجهة إلى "العين"، وقاما في غفلة منها بسرقة هاتفها ونقل الصور ومقاطع الفيديو، ومن ثم القيام بابتزازها بنشر صورها وصور أسرتها في حال لم تدفع لهما مبلغ 2000 درهم.

ووفقًا لتقارير إماراتية فإنه تم إلقاء القبض على أحد المتهميْن من قِبَل رجال شرطة دبي، في الوقت الذي قام فيه المتهم الآخر بإرسال رسائل إلى الطالبة عبر رقمها الآخر، وتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو في حال لم تتنازل عن شكواها وإطلاق سراح صديقه، قبل أن يتم اعتقاله هو الآخر عبر استدراجه لتسلّم المبلغ والتنازل عن الشكوى.

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