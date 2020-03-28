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المخزون يكفى الاحتياجات .."الحبوب": بدء تفريغ باخرتين تحملان 123 ألف طن قمح

استقبال 66 ألف طن في ميناء المؤسّس بالدمام بالأمس واليوم في ميناء جدة الإسلامي

قالت المؤسسة العامة للحبوب، صباح السبت، إنه بدأ تفريغ باخرتين تحملان كمية (123) ألف طن قمح ذات المنشأ الأوروبي بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضحت المؤسسة، أمس الأول، أنه تم استقبال "MV. GLORY TRADER" وهي إحدى بواخر القمح والتي تحمل كمية 66 ألف طن قمح؛ وذلك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وقبل أيام، كشفت المؤسسة عن المخزونات الموجودة من الدقيق معلنة أنها تكفي الاحتياجات المحلية في المملكة.

وبيّنت المؤسسة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "مخزونات الدقيق بمستودعات المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة والجاهزة للضخ بالسوق تبلغ (1.8) مليون كيس زنة 45 كجم بخلاف العبوات المنزلية + الإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج المحلي كافة".

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المخزون يكفى الاحتياجات .."الحبوب": بدء تفريغ باخرتين تحملان 123 ألف طن قمح
سبق

قالت المؤسسة العامة للحبوب، صباح السبت، إنه بدأ تفريغ باخرتين تحملان كمية (123) ألف طن قمح ذات المنشأ الأوروبي بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضحت المؤسسة، أمس الأول، أنه تم استقبال "MV. GLORY TRADER" وهي إحدى بواخر القمح والتي تحمل كمية 66 ألف طن قمح؛ وذلك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وقبل أيام، كشفت المؤسسة عن المخزونات الموجودة من الدقيق معلنة أنها تكفي الاحتياجات المحلية في المملكة.

وبيّنت المؤسسة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "مخزونات الدقيق بمستودعات المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة والجاهزة للضخ بالسوق تبلغ (1.8) مليون كيس زنة 45 كجم بخلاف العبوات المنزلية + الإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج المحلي كافة".

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:48 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:00 PM

المخزون يكفى الاحتياجات .."الحبوب": بدء تفريغ باخرتين تحملان 123 ألف طن قمح

استقبال 66 ألف طن في ميناء المؤسّس بالدمام بالأمس واليوم في ميناء جدة الإسلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المؤسسة العامة للحبوب، صباح السبت، إنه بدأ تفريغ باخرتين تحملان كمية (123) ألف طن قمح ذات المنشأ الأوروبي بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضحت المؤسسة، أمس الأول، أنه تم استقبال "MV. GLORY TRADER" وهي إحدى بواخر القمح والتي تحمل كمية 66 ألف طن قمح؛ وذلك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وقبل أيام، كشفت المؤسسة عن المخزونات الموجودة من الدقيق معلنة أنها تكفي الاحتياجات المحلية في المملكة.

وبيّنت المؤسسة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "مخزونات الدقيق بمستودعات المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة والجاهزة للضخ بالسوق تبلغ (1.8) مليون كيس زنة 45 كجم بخلاف العبوات المنزلية + الإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج المحلي كافة".

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