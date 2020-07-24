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شاهد معاناة "حبس الداير" مع الخدمات.. و"البلدية": مقاول السفلتة متعثر!

"قرى الجبل" يناشدون بعد طول انتظار النظر لرصف الطرق الرئيسة والفرعية

شكا سكان جبل حبس بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، من تدني مستوى الخدمات البلدية في قراهم وعدم سفلتة الطرق الرئيسية والفرعية التابعة للبلدية .

وقال الأهالي في قرى جبل حبس "العشة - غيلان - المبدا - الجفرة - النوص وضم - العدو - المهشم - ثاهر مهدي الكعمة - العصر - الحبيل - الشضايمة - الرميح - ذراع وحلان - القلة - القميع - الشباب - النقيل - السعد - المدري - الفرحة - الغمرة - ذراع الطرايف"، إنهم ينتظرون سفلتة وتهيئة البنية التحتية والمتطلبات الرئيسية للنهوض الخدمي والسياحي قي جبل حبس لكن طال انتظار الخدمات، مناشدين تعجيل الخدمات.

ومن جهته، قال المتحدث باسم أمانة جازان عبدالرحمن ساحلي لـ"سبق": "سفلتة جبل حبس تم إدراجها ضمن أعمال مشروع مسلم لمقاول وهو متعثر وتم الرفع بالسحب، وفي حال استكمال إجراءات السحب سيتم اعتماد طرحه مرة أخرى".

وأضاف: "علماً بأن البلدية قامت بعمل صيانة طريق حبس طيرة، وذلك بإعادة المسح على كامل الطريق وتوسعته وعمل جدران حجرية ومزلقانات لحماية الطريق".

جبل حبس منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد معاناة "حبس الداير" مع الخدمات.. و"البلدية": مقاول السفلتة متعثر!
سبق

شكا سكان جبل حبس بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، من تدني مستوى الخدمات البلدية في قراهم وعدم سفلتة الطرق الرئيسية والفرعية التابعة للبلدية .

وقال الأهالي في قرى جبل حبس "العشة - غيلان - المبدا - الجفرة - النوص وضم - العدو - المهشم - ثاهر مهدي الكعمة - العصر - الحبيل - الشضايمة - الرميح - ذراع وحلان - القلة - القميع - الشباب - النقيل - السعد - المدري - الفرحة - الغمرة - ذراع الطرايف"، إنهم ينتظرون سفلتة وتهيئة البنية التحتية والمتطلبات الرئيسية للنهوض الخدمي والسياحي قي جبل حبس لكن طال انتظار الخدمات، مناشدين تعجيل الخدمات.

ومن جهته، قال المتحدث باسم أمانة جازان عبدالرحمن ساحلي لـ"سبق": "سفلتة جبل حبس تم إدراجها ضمن أعمال مشروع مسلم لمقاول وهو متعثر وتم الرفع بالسحب، وفي حال استكمال إجراءات السحب سيتم اعتماد طرحه مرة أخرى".

وأضاف: "علماً بأن البلدية قامت بعمل صيانة طريق حبس طيرة، وذلك بإعادة المسح على كامل الطريق وتوسعته وعمل جدران حجرية ومزلقانات لحماية الطريق".

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
04:19 PM

شاهد معاناة "حبس الداير" مع الخدمات.. و"البلدية": مقاول السفلتة متعثر!

"قرى الجبل" يناشدون بعد طول انتظار النظر لرصف الطرق الرئيسة والفرعية

A A A
محمد المواسي - جازان
2
2,719

شكا سكان جبل حبس بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، من تدني مستوى الخدمات البلدية في قراهم وعدم سفلتة الطرق الرئيسية والفرعية التابعة للبلدية .

وقال الأهالي في قرى جبل حبس "العشة - غيلان - المبدا - الجفرة - النوص وضم - العدو - المهشم - ثاهر مهدي الكعمة - العصر - الحبيل - الشضايمة - الرميح - ذراع وحلان - القلة - القميع - الشباب - النقيل - السعد - المدري - الفرحة - الغمرة - ذراع الطرايف"، إنهم ينتظرون سفلتة وتهيئة البنية التحتية والمتطلبات الرئيسية للنهوض الخدمي والسياحي قي جبل حبس لكن طال انتظار الخدمات، مناشدين تعجيل الخدمات.

ومن جهته، قال المتحدث باسم أمانة جازان عبدالرحمن ساحلي لـ"سبق": "سفلتة جبل حبس تم إدراجها ضمن أعمال مشروع مسلم لمقاول وهو متعثر وتم الرفع بالسحب، وفي حال استكمال إجراءات السحب سيتم اعتماد طرحه مرة أخرى".

وأضاف: "علماً بأن البلدية قامت بعمل صيانة طريق حبس طيرة، وذلك بإعادة المسح على كامل الطريق وتوسعته وعمل جدران حجرية ومزلقانات لحماية الطريق".

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