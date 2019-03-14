النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من "حارس مدرسة" إلى "البكالوريوس" رحلة كفاح أب لـ6 فتيات.. شراحيلي يؤكد: الإنسان لابد أن يطور نفسه

أكمل المتوسطة والثانوية والجامعة في عشر سنوات

خلال رحلة كفاح استمرت عشر سنوات متواصلة، استطاع خلالها "عبدالله شراحيلي" تغيير حاله من حارس مدرسة إلى حامل لشهادة "بكالوريوس إدارة أعمال"، بعد أن أكمل مرحلة المتوسطة، ومن ثم الثانوية، مستكملاً طموحه بإكمال دراسته الجامعية.

واستطاع "شراحيلي" الذي يعمل حارسًا لمجمع الملك عبدالله في الرياض، تحقيق طموحه على الرغم من مسؤولياته الاجتماعية الأخرى؛ كونه رب أسرة وأبًا لست فتيات، بالإضافة إلى عمله بأحد المستشفيات الخاصة أثناء الفترة المسائية لتأمين متطلبات أسرته ومعيشته.

"سبق" تواصلت مع "شراحيلي"، وتوسع في حديثه قائلاً: "كان هدفي الأساس أن الإنسان لابد أن يطور نفسه، ومن الصعب بقاء الإنسان على وضعين معيشي واجتماعي محدودين، وفي الحقيقة أن الدراسة وعملي كحارس في المدرسة الصباحية، وفي المستشفى أثناء الفترة المسائية، والقيام بالمسؤوليات الأسرية شكلت عبئًا، لكن مع العزيمة والإصرار أذابت كل تلك المصاعب ولله الحمد".

وأردف: "قسمت مصاريفي في تلك الفترة بحيث إنني خصصت مرتبي كحارس مدرسة لمستلزمات بيتي وأطفالي، كما وضعت دخلي من المستشفى لسداد رسوم الجامعة".

وأضاف: "مازال طموحي إكمال الماجستير، وسأرفع أوراقي على نظام جدارة، وأتمنى أن أبقى في حقل التعليم، وهناك كثيرٌ من الشخصيات التي دعمتني خلال مسيرتي، على رأسهم قائد مجمع الملك عبدالله سابقًا طارق الرجيعي، الذي دعمني وشجعني في بداية هذه المهمة الشاقة".

ووجّه "شراحيلي" رسالته لشباب الوطن: "لن يقف في طريقك أي عائق أيها الشاب مادام لديك همة الوصول لأي هدف تصبو إليه، عليك أيها الشاب بالحرص على التعلم وتطوير الذات، فمهما كانت الصعوبات والعقوبات لن تكون أصعب مما واجهه أب لست فتيات مثلي، وبدخل محدود جدًا".

حارس مدرسة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من "حارس مدرسة" إلى "البكالوريوس" رحلة كفاح أب لـ6 فتيات.. شراحيلي يؤكد: الإنسان لابد أن يطور نفسه
سبق

خلال رحلة كفاح استمرت عشر سنوات متواصلة، استطاع خلالها "عبدالله شراحيلي" تغيير حاله من حارس مدرسة إلى حامل لشهادة "بكالوريوس إدارة أعمال"، بعد أن أكمل مرحلة المتوسطة، ومن ثم الثانوية، مستكملاً طموحه بإكمال دراسته الجامعية.

واستطاع "شراحيلي" الذي يعمل حارسًا لمجمع الملك عبدالله في الرياض، تحقيق طموحه على الرغم من مسؤولياته الاجتماعية الأخرى؛ كونه رب أسرة وأبًا لست فتيات، بالإضافة إلى عمله بأحد المستشفيات الخاصة أثناء الفترة المسائية لتأمين متطلبات أسرته ومعيشته.

"سبق" تواصلت مع "شراحيلي"، وتوسع في حديثه قائلاً: "كان هدفي الأساس أن الإنسان لابد أن يطور نفسه، ومن الصعب بقاء الإنسان على وضعين معيشي واجتماعي محدودين، وفي الحقيقة أن الدراسة وعملي كحارس في المدرسة الصباحية، وفي المستشفى أثناء الفترة المسائية، والقيام بالمسؤوليات الأسرية شكلت عبئًا، لكن مع العزيمة والإصرار أذابت كل تلك المصاعب ولله الحمد".

وأردف: "قسمت مصاريفي في تلك الفترة بحيث إنني خصصت مرتبي كحارس مدرسة لمستلزمات بيتي وأطفالي، كما وضعت دخلي من المستشفى لسداد رسوم الجامعة".

وأضاف: "مازال طموحي إكمال الماجستير، وسأرفع أوراقي على نظام جدارة، وأتمنى أن أبقى في حقل التعليم، وهناك كثيرٌ من الشخصيات التي دعمتني خلال مسيرتي، على رأسهم قائد مجمع الملك عبدالله سابقًا طارق الرجيعي، الذي دعمني وشجعني في بداية هذه المهمة الشاقة".

ووجّه "شراحيلي" رسالته لشباب الوطن: "لن يقف في طريقك أي عائق أيها الشاب مادام لديك همة الوصول لأي هدف تصبو إليه، عليك أيها الشاب بالحرص على التعلم وتطوير الذات، فمهما كانت الصعوبات والعقوبات لن تكون أصعب مما واجهه أب لست فتيات مثلي، وبدخل محدود جدًا".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
10:09 PM

من "حارس مدرسة" إلى "البكالوريوس" رحلة كفاح أب لـ6 فتيات.. شراحيلي يؤكد: الإنسان لابد أن يطور نفسه

أكمل المتوسطة والثانوية والجامعة في عشر سنوات

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
7
10,224

خلال رحلة كفاح استمرت عشر سنوات متواصلة، استطاع خلالها "عبدالله شراحيلي" تغيير حاله من حارس مدرسة إلى حامل لشهادة "بكالوريوس إدارة أعمال"، بعد أن أكمل مرحلة المتوسطة، ومن ثم الثانوية، مستكملاً طموحه بإكمال دراسته الجامعية.

واستطاع "شراحيلي" الذي يعمل حارسًا لمجمع الملك عبدالله في الرياض، تحقيق طموحه على الرغم من مسؤولياته الاجتماعية الأخرى؛ كونه رب أسرة وأبًا لست فتيات، بالإضافة إلى عمله بأحد المستشفيات الخاصة أثناء الفترة المسائية لتأمين متطلبات أسرته ومعيشته.

"سبق" تواصلت مع "شراحيلي"، وتوسع في حديثه قائلاً: "كان هدفي الأساس أن الإنسان لابد أن يطور نفسه، ومن الصعب بقاء الإنسان على وضعين معيشي واجتماعي محدودين، وفي الحقيقة أن الدراسة وعملي كحارس في المدرسة الصباحية، وفي المستشفى أثناء الفترة المسائية، والقيام بالمسؤوليات الأسرية شكلت عبئًا، لكن مع العزيمة والإصرار أذابت كل تلك المصاعب ولله الحمد".

وأردف: "قسمت مصاريفي في تلك الفترة بحيث إنني خصصت مرتبي كحارس مدرسة لمستلزمات بيتي وأطفالي، كما وضعت دخلي من المستشفى لسداد رسوم الجامعة".

وأضاف: "مازال طموحي إكمال الماجستير، وسأرفع أوراقي على نظام جدارة، وأتمنى أن أبقى في حقل التعليم، وهناك كثيرٌ من الشخصيات التي دعمتني خلال مسيرتي، على رأسهم قائد مجمع الملك عبدالله سابقًا طارق الرجيعي، الذي دعمني وشجعني في بداية هذه المهمة الشاقة".

ووجّه "شراحيلي" رسالته لشباب الوطن: "لن يقف في طريقك أي عائق أيها الشاب مادام لديك همة الوصول لأي هدف تصبو إليه، عليك أيها الشاب بالحرص على التعلم وتطوير الذات، فمهما كانت الصعوبات والعقوبات لن تكون أصعب مما واجهه أب لست فتيات مثلي، وبدخل محدود جدًا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,542
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,456
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,462

المقالات

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة