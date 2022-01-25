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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12108 نقاط

بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال لـ 117 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 40.13 نقطة, ليقفل عند مستوى 12108.56 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ملاذ للتأمين، ونماء للكيماويات، والإنماء طوكيو م، وبوبا العربية، وساب للتكافل الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أسمنت العربية، وملكية ريت، ورعاية، وأسمنت القصيم، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.42% و2.44%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، والأهلي، الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والأهلي، وسابك، ومجموعة تداول الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 21.47 نقطة, ليقفل عند مستوى 25551.53 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 810 آلاف سهم, تقاسمتها 3246 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12108 نقاط
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 40.13 نقطة, ليقفل عند مستوى 12108.56 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ملاذ للتأمين، ونماء للكيماويات، والإنماء طوكيو م، وبوبا العربية، وساب للتكافل الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أسمنت العربية، وملكية ريت، ورعاية، وأسمنت القصيم، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.42% و2.44%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، والأهلي، الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والأهلي، وسابك، ومجموعة تداول الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 21.47 نقطة, ليقفل عند مستوى 25551.53 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 810 آلاف سهم, تقاسمتها 3246 صفقة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
04:18 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12108 نقاط

بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال لـ 117 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 40.13 نقطة, ليقفل عند مستوى 12108.56 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ملاذ للتأمين، ونماء للكيماويات، والإنماء طوكيو م، وبوبا العربية، وساب للتكافل الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أسمنت العربية، وملكية ريت، ورعاية، وأسمنت القصيم، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.42% و2.44%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، والأهلي، الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والأهلي، وسابك، ومجموعة تداول الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 21.47 نقطة, ليقفل عند مستوى 25551.53 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 810 آلاف سهم, تقاسمتها 3246 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,695
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

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