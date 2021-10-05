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"المواصفات" تحذّر من المعلومات المضللة عن العزل الحراري للسيارات

داعيةً المستهلكين إلى قراءة البيانات الإيضاحية بشكل دقيق

‬حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المستهلكين من المعلومات المضُللة عند شراء العازل الحراري للسيارات؛ ومن أهمها نسبة كفاءة العزل الحراري، داعيةً المستهلكين إلى قراءة البيانات الإيضاحية بشكل دقيق.

وأوضحت المواصفات السعودية أن كفاءة منتجات العزل الحراري تتفاوت درجاتها حسب الموديلات والشركة المصنعة له وإمكانيات التركيب، كما أن هناك عاملين مهمين لتحديد كفاءة المنتج: وهي معامل الحجب ويرمز له بـ(BC) وله مسمى آخر وهو معامل التظليل ويرمز له بـ(SC)، وقيمة هذا المعامل تكون بين الصفر والواحد كحد أقصى، مشيرة إلى أنه كلما كانت قيمته أصغر كان العزل الحراري أفضل، فيما يشير العامل الآخر لإجمالي الأشعة الشمسية المرفوضة ويرمز له بـ(TSER)، وكلما كانت قيمة هذا المعامل أكبر كان العزل الحراري أفضل.

ودعت المواصفات السعودية المستهلكين إلى قراءة البيانات الايضاحية قبل الشراء لاختيار أجود أنواع العزل الحراري، موضحةً أن هذه المعلومات لا يمكن التلاعب بها وتكون مكتوبة على لفافة التظليل من الجهة المصنعة.

وأشارت الهيئة إلى أن العازل الحراري للسيارات يعد أحد الوسائل المساعدة في تخفيف درجات الحرارة في فصل الصيف خصوصاً في الأماكن والمدن التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، موضحةً أن العزل لا يمنع الحرارة بشكل كامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تحذّر من المعلومات المضللة عن العزل الحراري للسيارات
سبق

‬حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المستهلكين من المعلومات المضُللة عند شراء العازل الحراري للسيارات؛ ومن أهمها نسبة كفاءة العزل الحراري، داعيةً المستهلكين إلى قراءة البيانات الإيضاحية بشكل دقيق.

وأوضحت المواصفات السعودية أن كفاءة منتجات العزل الحراري تتفاوت درجاتها حسب الموديلات والشركة المصنعة له وإمكانيات التركيب، كما أن هناك عاملين مهمين لتحديد كفاءة المنتج: وهي معامل الحجب ويرمز له بـ(BC) وله مسمى آخر وهو معامل التظليل ويرمز له بـ(SC)، وقيمة هذا المعامل تكون بين الصفر والواحد كحد أقصى، مشيرة إلى أنه كلما كانت قيمته أصغر كان العزل الحراري أفضل، فيما يشير العامل الآخر لإجمالي الأشعة الشمسية المرفوضة ويرمز له بـ(TSER)، وكلما كانت قيمة هذا المعامل أكبر كان العزل الحراري أفضل.

ودعت المواصفات السعودية المستهلكين إلى قراءة البيانات الايضاحية قبل الشراء لاختيار أجود أنواع العزل الحراري، موضحةً أن هذه المعلومات لا يمكن التلاعب بها وتكون مكتوبة على لفافة التظليل من الجهة المصنعة.

وأشارت الهيئة إلى أن العازل الحراري للسيارات يعد أحد الوسائل المساعدة في تخفيف درجات الحرارة في فصل الصيف خصوصاً في الأماكن والمدن التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، موضحةً أن العزل لا يمنع الحرارة بشكل كامل.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
04:51 PM

"المواصفات" تحذّر من المعلومات المضللة عن العزل الحراري للسيارات

داعيةً المستهلكين إلى قراءة البيانات الإيضاحية بشكل دقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المستهلكين من المعلومات المضُللة عند شراء العازل الحراري للسيارات؛ ومن أهمها نسبة كفاءة العزل الحراري، داعيةً المستهلكين إلى قراءة البيانات الإيضاحية بشكل دقيق.

وأوضحت المواصفات السعودية أن كفاءة منتجات العزل الحراري تتفاوت درجاتها حسب الموديلات والشركة المصنعة له وإمكانيات التركيب، كما أن هناك عاملين مهمين لتحديد كفاءة المنتج: وهي معامل الحجب ويرمز له بـ(BC) وله مسمى آخر وهو معامل التظليل ويرمز له بـ(SC)، وقيمة هذا المعامل تكون بين الصفر والواحد كحد أقصى، مشيرة إلى أنه كلما كانت قيمته أصغر كان العزل الحراري أفضل، فيما يشير العامل الآخر لإجمالي الأشعة الشمسية المرفوضة ويرمز له بـ(TSER)، وكلما كانت قيمة هذا المعامل أكبر كان العزل الحراري أفضل.

ودعت المواصفات السعودية المستهلكين إلى قراءة البيانات الايضاحية قبل الشراء لاختيار أجود أنواع العزل الحراري، موضحةً أن هذه المعلومات لا يمكن التلاعب بها وتكون مكتوبة على لفافة التظليل من الجهة المصنعة.

وأشارت الهيئة إلى أن العازل الحراري للسيارات يعد أحد الوسائل المساعدة في تخفيف درجات الحرارة في فصل الصيف خصوصاً في الأماكن والمدن التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، موضحةً أن العزل لا يمنع الحرارة بشكل كامل.

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