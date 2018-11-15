النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تُعدّ عطوراً ومستحضرات تجميل مغشوشة بمعمل غير مرخص في الأحساء

"محكمة التنفيذ" تكرم منسوبيها المتميزين لجهودهم في تطوير بيئة العمل بتبوك

رئيس المحكمة سلمهم شهادات التقدير متمنياً لهم التوفيق والسداد

كرم رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة تبوك الموظفين المتميزين الذين حققوا نتائج ممتازة وقدموا أداء متميزاً في العمل خلال الربع الثالث من السنة المالية لعام ٢٠١٨.

وتهدف بادرة تكريم المتميزين إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء لتسريع الإجراءات واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المراجع والمستفيد للوصول بالخدمة العدلية إلى المستوى المأمول وفق الأنظمة القضائية والتعليمات.


وفي نهاية الحفل، قام رئيس المحكمة بتكريم الموظفين المتميزين وتسليمهم شهادات التقدير، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"محكمة التنفيذ" تكرم منسوبيها المتميزين لجهودهم في تطوير بيئة العمل بتبوك
سبق

كرم رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة تبوك الموظفين المتميزين الذين حققوا نتائج ممتازة وقدموا أداء متميزاً في العمل خلال الربع الثالث من السنة المالية لعام ٢٠١٨.

وتهدف بادرة تكريم المتميزين إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء لتسريع الإجراءات واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المراجع والمستفيد للوصول بالخدمة العدلية إلى المستوى المأمول وفق الأنظمة القضائية والتعليمات.


وفي نهاية الحفل، قام رئيس المحكمة بتكريم الموظفين المتميزين وتسليمهم شهادات التقدير، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:42 AM

"محكمة التنفيذ" تكرم منسوبيها المتميزين لجهودهم في تطوير بيئة العمل بتبوك

رئيس المحكمة سلمهم شهادات التقدير متمنياً لهم التوفيق والسداد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
28

كرم رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة تبوك الموظفين المتميزين الذين حققوا نتائج ممتازة وقدموا أداء متميزاً في العمل خلال الربع الثالث من السنة المالية لعام ٢٠١٨.

وتهدف بادرة تكريم المتميزين إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء لتسريع الإجراءات واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المراجع والمستفيد للوصول بالخدمة العدلية إلى المستوى المأمول وفق الأنظمة القضائية والتعليمات.


وفي نهاية الحفل، قام رئيس المحكمة بتكريم الموظفين المتميزين وتسليمهم شهادات التقدير، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,544
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,831
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,391
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,418

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة