بلا وفيات.. ألمانيا تسجل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا
وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ
سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609، حسب وكالة "رويترز".
وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أيّ حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
بلا وفيات.. ألمانيا تسجل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-27
سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609، حسب وكالة "رويترز".
وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أيّ حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
09:09 AM
بلا وفيات.. ألمانيا تسجل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا
وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ
سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609، حسب وكالة "رويترز".
وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أيّ حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118.