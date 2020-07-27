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بلا وفيات.. ألمانيا تسجل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا

وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ

سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609، حسب وكالة "رويترز".

وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أيّ حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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بلا وفيات.. ألمانيا تسجل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609، حسب وكالة "رويترز".

وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أيّ حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
09:09 AM

بلا وفيات.. ألمانيا تسجل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا

وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609، حسب وكالة "رويترز".

وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أيّ حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118.

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