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البحرين تدين إطلاق المليشيات الحوثية صواريخ باليستية على المملكة

أكدت استنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يهدد استقرار المنطقة

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، صواريخ باليستية على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية.

ونوّهت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم، بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفهما، كما أكدت استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يبرهن على إصرار المليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.

كما أعربت الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

مملكة البحرين مليشيات الحوثي صواريخ باليستية

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البحرين تدين إطلاق المليشيات الحوثية صواريخ باليستية على المملكة
سبق

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، صواريخ باليستية على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية.

ونوّهت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم، بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفهما، كما أكدت استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يبرهن على إصرار المليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.

كما أعربت الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:20 PM

البحرين تدين إطلاق المليشيات الحوثية صواريخ باليستية على المملكة

أكدت استنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يهدد استقرار المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، صواريخ باليستية على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية.

ونوّهت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم، بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفهما، كما أكدت استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يبرهن على إصرار المليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.

كما أعربت الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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