82.40 ٪ نسبة إنجاز استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث شارع الجزائر طريق المدينة

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث "شارع الجزائر - تقاطع طريق المدينة المنورة"، بنسبة إنجاز 82.40٪.
يذكر أن الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع المسخوطة جنوبًا إلى تقاطع طريق التنعيم شمالًا.
كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث "شارع الجزائر - تقاطع طريق المدينة المنورة"، بنسبة إنجاز 82.40٪.
يذكر أن الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع المسخوطة جنوبًا إلى تقاطع طريق التنعيم شمالًا.
كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث "شارع الجزائر - تقاطع طريق المدينة المنورة"، بنسبة إنجاز 82.40٪.
يذكر أن الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع المسخوطة جنوبًا إلى تقاطع طريق التنعيم شمالًا.
كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث "شارع الجزائر - تقاطع طريق المدينة المنورة"، بنسبة إنجاز 82.40٪.
يذكر أن الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع المسخوطة جنوبًا إلى تقاطع طريق التنعيم شمالًا.