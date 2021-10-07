يذكر أن الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع المسخوطة جنوبًا إلى تقاطع طريق التنعيم شمالًا.

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث "شارع الجزائر - تقاطع طريق المدينة المنورة"، بنسبة إنجاز 82.40٪.

82.40 ٪ نسبة إنجاز استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث شارع الجزائر طريق المدينة هادي العصيمي سبق 2021-10-07 كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث "شارع الجزائر - تقاطع طريق المدينة المنورة"، بنسبة إنجاز 82.40٪. يذكر أن الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع المسخوطة جنوبًا إلى تقاطع طريق التنعيم شمالًا.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 04:48 PM

82.40 ٪ نسبة إنجاز استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث شارع الجزائر طريق المدينة "تطوير مكة" أوضحت أنه يبدأ من تقاطع المسخوطة جنوبًا إلى طريق التنعيم شمالًا





A A A





5 مشاركة

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث "شارع الجزائر - تقاطع طريق المدينة المنورة"، بنسبة إنجاز 82.40٪.

يذكر أن الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع المسخوطة جنوبًا إلى تقاطع طريق التنعيم شمالًا.