"العامر" مشرف قطاع "ضمان حائل" إلى الثانية عشرة

صدرت موافقة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على ترقية المشرف العام على قطاع الضمان الاجتماعي بمنطقة حائل خالد بن سعد العامر، إلى المرتبة الثانية عشرة.

ورفع "العامر" شكره وعرفانه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ولوكيل الوزارة للضمان الاجتماعي ومدير عام فرع الوزارة للعمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل؛ مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً له للعمل وتطوير منظومة قطاع الضمان الاجتماعي في منطقة حائل.