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"الصحة العُمانية" تسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الكلّي للإصابات 484.. والوفيات 3 حالات

سجّلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 109 حالات للشفاء.

وأشارت إلى أن العدد الكلّي للحالات المصابة بسلطنة عُمان بلغ 484 حالةً، وعدد الوفيات ثلاث حالات.

وزارة الصحة العُمانية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العُمانية" تسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 109 حالات للشفاء.

وأشارت إلى أن العدد الكلّي للحالات المصابة بسلطنة عُمان بلغ 484 حالةً، وعدد الوفيات ثلاث حالات.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:37 PM

"الصحة العُمانية" تسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الكلّي للإصابات 484.. والوفيات 3 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 109 حالات للشفاء.

وأشارت إلى أن العدد الكلّي للحالات المصابة بسلطنة عُمان بلغ 484 حالةً، وعدد الوفيات ثلاث حالات.

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