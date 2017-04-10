"الصحة العُمانية" تسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 109 حالات للشفاء.
وأشارت إلى أن العدد الكلّي للحالات المصابة بسلطنة عُمان بلغ 484 حالةً، وعدد الوفيات ثلاث حالات.
سجّلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 109 حالات للشفاء.
وأشارت إلى أن العدد الكلّي للحالات المصابة بسلطنة عُمان بلغ 484 حالةً، وعدد الوفيات ثلاث حالات.وزارة الصحة العُمانية فيروس كورونا الجديد
سجّلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 109 حالات للشفاء.
وأشارت إلى أن العدد الكلّي للحالات المصابة بسلطنة عُمان بلغ 484 حالةً، وعدد الوفيات ثلاث حالات.
سجّلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 109 حالات للشفاء.
وأشارت إلى أن العدد الكلّي للحالات المصابة بسلطنة عُمان بلغ 484 حالةً، وعدد الوفيات ثلاث حالات.