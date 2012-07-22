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"مسالخ جدة" تستقبل 8622 ذبيحة ثاني أيام العيد

وسط انسابية ومرونة في تنظيم أعمال البرنامج الموسمي

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي (8,622) ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ بإشراف الأمانة.

وأوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري أن مسلخ جدة الرئيسي استقبل (5678) أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام (2421) أضحية، كما تم ذبح (523) أضحية في مسلخ السبيل.

وأشار المطيري إلى أن مسالخ الأمانة واصلت استقبال الأضاحي لليوم الثاني وسط انسابية ومرونة في تنظيم أعمال البرنامج الموسمي في جميع المواقع؛ سعيًا لخدمة أكبر شريحة من سكان المحافظة بشكل سلس ومريح، بمساندة ودعم بلديات وإدارات الأمانة، بتخصيص رابط لطلبات تصاريح الذبح المؤقت داخل المطابخ المرخصة إلكترونيًّا

http://services.jeddah.gov.sa/Customers/(S(chwgx0z221ezzbfrqmkn00rt))/butchery_list.aspx

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"مسالخ جدة" تستقبل 8622 ذبيحة ثاني أيام العيد
سبق

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي (8,622) ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ بإشراف الأمانة.

وأوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري أن مسلخ جدة الرئيسي استقبل (5678) أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام (2421) أضحية، كما تم ذبح (523) أضحية في مسلخ السبيل.

وأشار المطيري إلى أن مسالخ الأمانة واصلت استقبال الأضاحي لليوم الثاني وسط انسابية ومرونة في تنظيم أعمال البرنامج الموسمي في جميع المواقع؛ سعيًا لخدمة أكبر شريحة من سكان المحافظة بشكل سلس ومريح، بمساندة ودعم بلديات وإدارات الأمانة، بتخصيص رابط لطلبات تصاريح الذبح المؤقت داخل المطابخ المرخصة إلكترونيًّا

http://services.jeddah.gov.sa/Customers/(S(chwgx0z221ezzbfrqmkn00rt))/butchery_list.aspx

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
01:01 PM

"مسالخ جدة" تستقبل 8622 ذبيحة ثاني أيام العيد

وسط انسابية ومرونة في تنظيم أعمال البرنامج الموسمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي (8,622) ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ بإشراف الأمانة.

وأوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري أن مسلخ جدة الرئيسي استقبل (5678) أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام (2421) أضحية، كما تم ذبح (523) أضحية في مسلخ السبيل.

وأشار المطيري إلى أن مسالخ الأمانة واصلت استقبال الأضاحي لليوم الثاني وسط انسابية ومرونة في تنظيم أعمال البرنامج الموسمي في جميع المواقع؛ سعيًا لخدمة أكبر شريحة من سكان المحافظة بشكل سلس ومريح، بمساندة ودعم بلديات وإدارات الأمانة، بتخصيص رابط لطلبات تصاريح الذبح المؤقت داخل المطابخ المرخصة إلكترونيًّا

http://services.jeddah.gov.sa/Customers/(S(chwgx0z221ezzbfrqmkn00rt))/butchery_list.aspx

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