ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الوزراء منذ أن أعلنت المملكة الاستقلال عن بريطانيا عام 1971، وقد أمضى خلال هذا العام وقتاً في ألمانيا للعلاج وعاد إلى البحرين في مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز".

ذكر المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر"، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة غادر المملكة في زيارة خاصة للخارج.

رئيس وزراء البحرين يغادر البلاد في زيارة خاصة للخارج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-15 ذكر المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر"، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة غادر المملكة في زيارة خاصة للخارج. ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الوزراء منذ أن أعلنت المملكة الاستقلال عن بريطانيا عام 1971، وقد أمضى خلال هذا العام وقتاً في ألمانيا للعلاج وعاد إلى البحرين في مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز".

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 05:24 PM

رئيس وزراء البحرين يغادر البلاد في زيارة خاصة للخارج سبق أن قضى وقتاً في ألمانيا للعلاج





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ذكر المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر"، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة غادر المملكة في زيارة خاصة للخارج.

ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الوزراء منذ أن أعلنت المملكة الاستقلال عن بريطانيا عام 1971، وقد أمضى خلال هذا العام وقتاً في ألمانيا للعلاج وعاد إلى البحرين في مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز".