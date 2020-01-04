نجيب الزامل في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور نجيب الزامل ، صباح اليوم السبت.
«سبق» تتقدم بالتعازي إلى عائلة الفقيد ، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».
انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور نجيب الزامل ، صباح اليوم السبت.
«سبق» تتقدم بالتعازي إلى عائلة الفقيد ، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».
انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور نجيب الزامل ، صباح اليوم السبت.
«سبق» تتقدم بالتعازي إلى عائلة الفقيد ، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».
انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور نجيب الزامل ، صباح اليوم السبت.
«سبق» تتقدم بالتعازي إلى عائلة الفقيد ، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».