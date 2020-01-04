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نجيب الزامل في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور نجيب الزامل ، صباح اليوم السبت.

«سبق» تتقدم بالتعازي إلى عائلة الفقيد ، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

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نجيب الزامل في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور نجيب الزامل ، صباح اليوم السبت.

«سبق» تتقدم بالتعازي إلى عائلة الفقيد ، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
09:52 AM

نجيب الزامل في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
33,242

انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور نجيب الزامل ، صباح اليوم السبت.

«سبق» تتقدم بالتعازي إلى عائلة الفقيد ، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

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