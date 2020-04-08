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للمرة الثانية.. تمديد تعليق الدوري المصري حتى نهاية إبريل

بسبب "كورونا" وبعد قرار حظر التجوُّل

قرَّر اتحاد كرة القدم المصري اليوم الأربعاء تمديد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء المصري تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المصري في بيان رسمي: "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة بدءًا من 15 إبريل 2020 لمدة 15 يومًا أخرى. ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية، وجميع الأعمار السنية".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا بدءًا من 15 مارس، وتقرر في نهاية الشهر الماضي مد التعليق لمدة 15 يومًا أخرى، تنتهي في 14 إبريل الجاري.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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للمرة الثانية.. تمديد تعليق الدوري المصري حتى نهاية إبريل
سبق

قرَّر اتحاد كرة القدم المصري اليوم الأربعاء تمديد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء المصري تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المصري في بيان رسمي: "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة بدءًا من 15 إبريل 2020 لمدة 15 يومًا أخرى. ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية، وجميع الأعمار السنية".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا بدءًا من 15 مارس، وتقرر في نهاية الشهر الماضي مد التعليق لمدة 15 يومًا أخرى، تنتهي في 14 إبريل الجاري.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:11 PM

للمرة الثانية.. تمديد تعليق الدوري المصري حتى نهاية إبريل

بسبب "كورونا" وبعد قرار حظر التجوُّل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرَّر اتحاد كرة القدم المصري اليوم الأربعاء تمديد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء المصري تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المصري في بيان رسمي: "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة بدءًا من 15 إبريل 2020 لمدة 15 يومًا أخرى. ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية، وجميع الأعمار السنية".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا بدءًا من 15 مارس، وتقرر في نهاية الشهر الماضي مد التعليق لمدة 15 يومًا أخرى، تنتهي في 14 إبريل الجاري.

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