النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "العدالة" يقنص "الحزم" ويجدد آماله في البقاء

نجح فريق العدالة اليوم في إنقاذ موقفه نوعاً ما في جدول ترتيب المسابقة بعدما تغلب على نظيره الحزم بهدفين لهدف .

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم بفوز العدالة بهدفين لهدف في مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

محترف الحزم المهاجم كارلوس نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 24 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محترف العدالة كارلوس اندريا لفريقه في الدقيقة 64 .


اللاعب رياض شراحيلي نجح في تسجيل الهدف الثاني لقريقه وهدف الفوز في الدقيقة 75 ، بتلك النتيجة يرتفع رصيد العدالة للنقطة 20 فيما يستقر رصيد الحزم عند النقطة 24 .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "العدالة" يقنص "الحزم" ويجدد آماله في البقاء
سبق

نجح فريق العدالة اليوم في إنقاذ موقفه نوعاً ما في جدول ترتيب المسابقة بعدما تغلب على نظيره الحزم بهدفين لهدف .

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم بفوز العدالة بهدفين لهدف في مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

محترف الحزم المهاجم كارلوس نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 24 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محترف العدالة كارلوس اندريا لفريقه في الدقيقة 64 .


اللاعب رياض شراحيلي نجح في تسجيل الهدف الثاني لقريقه وهدف الفوز في الدقيقة 75 ، بتلك النتيجة يرتفع رصيد العدالة للنقطة 20 فيما يستقر رصيد الحزم عند النقطة 24 .

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
09:53 PM

دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "العدالة" يقنص "الحزم" ويجدد آماله في البقاء

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
409

نجح فريق العدالة اليوم في إنقاذ موقفه نوعاً ما في جدول ترتيب المسابقة بعدما تغلب على نظيره الحزم بهدفين لهدف .

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم بفوز العدالة بهدفين لهدف في مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

محترف الحزم المهاجم كارلوس نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 24 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محترف العدالة كارلوس اندريا لفريقه في الدقيقة 64 .


اللاعب رياض شراحيلي نجح في تسجيل الهدف الثاني لقريقه وهدف الفوز في الدقيقة 75 ، بتلك النتيجة يرتفع رصيد العدالة للنقطة 20 فيما يستقر رصيد الحزم عند النقطة 24 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,804
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,075
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,547

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة