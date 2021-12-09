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قطع رأس رجل ومشى بها في الشارع.. حكم يمهّد لإعدام "السفاح" بمصر

الجنايات قضت بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بإحالة أوراق المتهم عبدالرحمن نظمي، الشهير بعبدالرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، اليوم الخميس، وكانت المحكمة قد حجزت جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم، للنطق بالحكم في القضية.

وفي جريمة بشعة، قام المتهم "دبور "بقتل آخر بالساطور وقطع رقبته والتمثيل بها والتجول حاملًا إياها في أحد شوارع حي ثاني مدينة الإسماعيلية في ظهر الأول من نوفمبر الماضي، وهي الجريمة التي تم تبادل لقطاتها عبر مواقع التواصل، والمعروفة إعلاميًّا بجريمة سفاح الإسماعيلية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الجريمة، لكنه أنكر قائلًا: "محصلش / لم يحدث".

واستمعت المحكمة لمرافعة ممثل النيابة العامة في القضية المستشار مصطفى أحمد ذكري، والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم؛ لارتكابه 3 جرائم، وهي قتل المجني عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

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قطع رأس رجل ومشى بها في الشارع.. حكم يمهّد لإعدام "السفاح" بمصر
سبق

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بإحالة أوراق المتهم عبدالرحمن نظمي، الشهير بعبدالرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، اليوم الخميس، وكانت المحكمة قد حجزت جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم، للنطق بالحكم في القضية.

وفي جريمة بشعة، قام المتهم "دبور "بقتل آخر بالساطور وقطع رقبته والتمثيل بها والتجول حاملًا إياها في أحد شوارع حي ثاني مدينة الإسماعيلية في ظهر الأول من نوفمبر الماضي، وهي الجريمة التي تم تبادل لقطاتها عبر مواقع التواصل، والمعروفة إعلاميًّا بجريمة سفاح الإسماعيلية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الجريمة، لكنه أنكر قائلًا: "محصلش / لم يحدث".

واستمعت المحكمة لمرافعة ممثل النيابة العامة في القضية المستشار مصطفى أحمد ذكري، والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم؛ لارتكابه 3 جرائم، وهي قتل المجني عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
03:05 PM

قطع رأس رجل ومشى بها في الشارع.. حكم يمهّد لإعدام "السفاح" بمصر

الجنايات قضت بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,217

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بإحالة أوراق المتهم عبدالرحمن نظمي، الشهير بعبدالرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، اليوم الخميس، وكانت المحكمة قد حجزت جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم، للنطق بالحكم في القضية.

وفي جريمة بشعة، قام المتهم "دبور "بقتل آخر بالساطور وقطع رقبته والتمثيل بها والتجول حاملًا إياها في أحد شوارع حي ثاني مدينة الإسماعيلية في ظهر الأول من نوفمبر الماضي، وهي الجريمة التي تم تبادل لقطاتها عبر مواقع التواصل، والمعروفة إعلاميًّا بجريمة سفاح الإسماعيلية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الجريمة، لكنه أنكر قائلًا: "محصلش / لم يحدث".

واستمعت المحكمة لمرافعة ممثل النيابة العامة في القضية المستشار مصطفى أحمد ذكري، والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم؛ لارتكابه 3 جرائم، وهي قتل المجني عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

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